Le concours publicitaire TACTIL de La Presse est de retour

MONTRÉAL, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - La Presse est fière d'annoncer le retour de TACTIL, son prestigieux concours publicitaire mis sur pied pour souligner la créativité des acteurs de l'industrie de la publicité et du marketing. Ces derniers sont invités à soumettre des pièces dans deux catégories distinctes : les publicités interactives (HTML) et le contenu de marque (XTRA).

Inscription simple et gratuite

La période d'inscription débute aujourd'hui et se poursuivra jusqu'à minuit le vendredi, 22 avril 2022. Les pièces soumises devront avoir été publiées dans La Presse+ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

TACTIL est ouvert à tous les créateurs de publicités interactives ou de contenu de marque parus dans La Presse+ en 2021. Les éléments soumis peuvent être l'œuvre d'agences, d'annonceurs ou de pigistes. Un même participant peut présenter jusqu'à cinq (5) pièces par catégorie au concours. Pour vous inscrire, ou pour obtenir plus d'information, consultez : https://publicite.lapresse.ca/concourstactil/index.html

Liste des prix décernés

Les participants de chacune des catégories courent la chance de remporter les prix suivants :

Catégorie Publicité interactive (HTML)

Trois iPad Pro accompagnés de trois Apple Pencil et une campagne média de 15 000 $ sur les plateformes de La Presse pour l'équipe gagnante.

Catégorie Contenu de marque (XTRA)

Trois iPad Pro accompagnés de trois Apple Pencil et une campagne média de 15 000 $ sur les plateformes de La Presse pour l'équipe gagnante.

Jury 2022

Neuf professionnels œuvrant en publicité et marketing feront partie du jury responsable d'évaluer les candidatures et de sélectionner les gagnants.

Présidente - Mai Duong, cofondatrice, Fondation Swab the World

Martin Moreau, directeur de création, Transat

Catherine Martel, directrice du contenu, Youville Haussmann Park

Derik Fernandez, directeur de Groupe, Activation Numérique, Omnicom Media Group

Gabrielle Hamelin, cheffe de marque, Pizzéria NO.900

Philippe Brassard, directeur de création adjoint, Cossette Média

Laura Bélanger, directrice de comptes, Dialekta

Etienne Turcotte, directeur, Création et production publicitaire, La Presse

Claire Bouchard, directrice, Contenu de marque, La Presse

À propos de La Presse

La Presse, média d'information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et diversifiée de l'actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que pour le large espace qu'il consacre aux débats.

Renseignements: Michaël Majeau, Directeur, communications et image de marque, 514 285-7000 poste 7730 - [email protected]