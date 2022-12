SHENZHEN, Chine, 20 décembre 2022 /CNW/ - Le concours mondial d'innovation et de développement mobile de Huawei s'est terminé récemment après plus de 2 500 présentations d'applications novatrices de plus de 5 000 équipes au cours des 100 derniers jours. Plus de 530 équipes d'étudiants développeurs et plus de 500 développeuses ont participé au concours, affichant pleinement les innovations des jeunes développeurs et des développeuses.

Nombre record de participants, mettant en vedette un vaste éventail d'innovations

Applications gagnantes

Ce concours a eu lieu dans cinq régions du monde : la Chine, l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, et l'Amérique latine. Ces régions ont présenté un nombre record d'équipes enregistrées et d'inscriptions.

En Chine, Koudai Story a remporté le All Scenario Coverage Award. L'application est prise en charge sur un large éventail d'appareils différents, y compris des montres, des appareils télématiques et des tablettes, pour rendre la narration accessible en tout temps. Parmi les lauréats du Student Innovation Award, mentionnons Rehabilitation Housekeeper et WEight, le premier étant intégré au débogage infonuagique et à la mise à l'essai infonuagique qui facilitent la formation en réadaptation, et le second comprenant les fonctions infonuagiques et une base de données infonuagique et offrant des solutions de régimes alimentaires sains.

D'autres régions concurrentes ont également attiré des soumissions de qualité supérieure ayant une énorme valeur sociale, qui visent à paver la voie vers un avenir numérique plus brillant et plus novateur. Par exemple, KonsultaMD en Asie-Pacifique comble le fossé entre les patients et le personnel médical et offre des services de consultation de haut niveau en matière de santé. GreenIt en Europe lutte contre le changement climatique en contribuant à jeter les bases d'un avenir sans carbone. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, Us And Them aide les enfants ayant une déficience intellectuelle à recevoir une formation en réadaptation scientifique chez eux. En Amérique latine, Sofie - Red de bienestar apporte un soutien émotionnel à un large éventail d'utilisateurs.

Des mesures incitatives alléchantes et du soutien aux développeurs pour inspirer des innovations intelligentes pour tous les scénarios

Le concours de cette année comportait une série de récompenses intéressantes, y compris des mesures incitatives spéciales et des ressources de service sans serveur d'AppGallery Connect.

Huawei continuera de soutenir les développeurs mondiaux à mesure qu'ils innovent, en offrant un éventail de concours et de mesures incitatives, ainsi qu'un écosystème axé sur l'innovation qui rend les solutions intelligentes plus accessibles que jamais.

