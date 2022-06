Le concours d'innovation Apps UP est de retour avec un prix de plus d'un million de dollars américains

« Ce concours en est à sa troisième année consécutive, a déclaré Wang Yue, président de Huawei Consumer Cloud Services et de l'unité opérationnelle des écosystèmes d'applications, lors du lancement du concours. Huawei espère mettre en commun les compétences des développeurs à l'échelle mondiale pour offrir des applications et des expériences intelligentes par le biais des appareils Huawei à un plus grand nombre de consommateurs dans le monde entier, pour un avenir numérique commençant dès maintenant. »

Apps UP 2022 propose 7 catégories de prix dans 5 régions pour le concours

Le concours, lancé simultanément en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, et en Chine, est divisé en trois étapes : Inscription et présentation, examen préliminaire, examen public et finales régionales.

En plus du prix de la meilleure application, du meilleur jeu, de la meilleure application à impact social, du prix pour l'ensemble des scénarios et du prix honorant les femmes du secteur technologique, la région de la Chine ajoute cette année le prix d'innovation meilleurs services mobiles d'Huawei (HMS), qui encourage les développeurs à créer des applications qui intègrent de nouvelles capacités et de nouveaux services HMS, ainsi que le prix d'innovation étudiant, qui récompense les développeurs étudiants exceptionnels qui soumettent des programmes novateurs offrant une expérience d'intelligence artificielle (AI) transparente.

Des prix spéciaux ont également été mis en place pour certaines régions du concours dans le but de localiser l'écosystème HMS, notamment la meilleure application arabe de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du concours, le prix du jeu le plus novateur de la région d'Amérique latine du concours, et l'application étoile montante d'AppGallery pour la région Asie-Pacifique du concours.

Apps UP 2022 offre de nouveaux incitatifs stimulants aux participants

Les participants de cette année peuvent également profiter d'une gamme de mesures incitatives intéressantes, y compris les coupons sans serveur d'AppGallery Connect.

Conformément à sa stratégie d'expérience d'IA transparente, Huawei a lancé un certain nombre de fonctionnalités HMS qui prennent en charge un éventail d'appareils et qui offrent continuellement une meilleure expérience de l'IA aux utilisateurs dans l'ensemble des scénarios.

L'écosystème HMS de Huawei continuera d'habiliter les développeurs. En tant que l'une des nombreuses plateformes disponibles pour permettre aux développeurs de se joindre à l'écosystème du HMS, Apps UP incitera les développeurs à créer des applications et des services révolutionnaires en matière d'IA dans de nombreux domaines, pour un public à l'échelle mondiale.

