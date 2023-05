BAODING (Chine), 7 mai 2023 /CNW/ - GWM a dévoilé plusieurs nouveaux véhicules à énergie nouvelle très attendus au salon Auto Shanghai 2023. Quels sont les points saillants de ces modèles sur le plan de la conception? Après la conférence de presse, Andrew Dyson, vice-président de la conception chez GWM, a expliqué la philosophie de la conception et du développement à venir des modèles de nouvelle génération de GWM, en se servant du modèle de véhicule ORA de GWM comme exemple.

Le concepteur de GWM dévoile les secrets derrière le concept « ORA EGG Aesthetic of Life »

GWM procède à l'accélération du processus de transformation vers des modèles à énergie nouvelle intelligents, dans le cadre duquel il est important de trouver un moyen de refléter la valeur de la marque de « Go With More » avec sa conception. Andrew Dyson a présenté « Life • Energy », le fondement de la conception de la génération actuelle de produits GWM, qui insuffle la philosophie de l'« éternité » et des vives émotions de la vie dans l'industrie automobile. Cette philosophie s'engage dans la recherche de la perfection et de la beauté naturelle en matière de conception en vue de rehausser la perception de la marque.

S'inspirant de ces aspects, l'équipe de conception du modèle ORA de GWM a su recréer l'éclat éternel de la structure, la douce beauté de la tranquillité et l'attrait glorieux de la vie en misant sur la métaphore unique de l'« œuf », menant à la création du concept « ORA EGG aesthetic of life ».

La conception est le premier aspect que les consommateurs remarquent et qui vient les rejoindre. Par conséquent, trouver un moyen de combler leurs exigences en matière de conception de véhicules à énergie nouvelle devrait être une priorité absolue. Andrew Dyson a révélé que le secret de GWM réside dans la conversion des exigences des consommateurs liées à la personnalisation en un langage de conception novateur et axé sur l'expérience des consommateurs.

« L'œuf a une structure idéale et exquise, ainsi que des courbes naturelles parfaites. Sa surface convexe est capable de supporter une force 120 fois supérieure à son poids. S'inspirant des courbes uniques de l'œuf et du principe de la force dispersée sur la coquille d'œuf, notre équipe de conception a créé une carrosserie robuste et arrondie offrant sécurité et élégance. L'équipe de conception d'ORA intègre ces concepts dans le langage de conception unique des modèles, reflétant la créativité par l'expression de la personnalité », a expliqué Andrew Dyson.

La silhouette des modèles ORA s'inspire de la forme de l'œuf. Le concept « ORA EGG aesthetic of life » assure l'harmonie des ailes avant prononcées et des phares arrondis. L'arrière du modèle se fond dans des courbes descendantes gracieuses. La forme arrondie se retrouve également dans le tableau de bord, les panneaux de porte intégrés et les sièges confortables. Le modèle intègre de nombreux matériaux écologiques. La conception de l'habitacle offre aux consommateurs une impression de liberté et de tranquillité.

Andrew Dyson a affirmé que l'équipe de conception d'ORA s'est engagée à créer une expérience calme et relaxante et un espace confortable où les propriétaires du véhicule peuvent se détendre en toute quiétude.

GWM est une marque qui a une riche histoire dans le domaine de la fabrication automobile et qui se dirige résolument vers une transformation énergétique. En plus de miser sur l'essence des conceptions précédentes, elle apporte continuellement des innovations à la philosophie de la conception, en misant principalement sur l'expérience des consommateurs. La marque intégrera des langages de conception plus diversifiés dans d'autres modèles produits en série.

