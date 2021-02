Réunies par Microsoft, les organisations collaboreront à l'exécution d'un cadre technologique puissant à partager avec d'autres institutions culturelles.

MOUNTAIN VIEW, Californie et TORONTO, 10 février 2021 /CNW/ - Le Computer History Museum (CHM) et Terentia, la plateforme SaaS innovante pour l'industrie des galeries, des bibliothèques, des archives et des musées (GLAM), ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour la mise en place d'un cadre technologique de gestion des contenus numériques (GCN) et de gestion des collections pour accélérer la transformation numérique dans les musées.

Une alliance stratégique pour le musée moderne

Propulsés par les solutions logicielles dynamiques et infonuagiques de Terentia pour la gestion des contenus numériques, la gestion des collections et les processus de flux de travail, le CHM, Microsoft et Terentia travaillent en partenariat pour poursuivre la transformation numérique du CHM et réinventer le paysage technologique pour les musées. La collaboration vise à créer et à intégrer des outils et des services de prochaine génération pour bâtir une plateforme qui permet aux musées de gérer tous les aspects de leurs collections, de leurs expositions et de leurs données afin d'améliorer et d'élargir l'expérience des visiteurs de façon plus efficace.

Le CHM a élaboré une stratégie numérique dans le but d'aller au-delà de sa présence physique et de bâtir une architecture ouverte qui permet à ses collections de rejoindre des millions de personnes. Avec Terentia comme pierre angulaire, et en tirant parti des services infonuagiques de Microsoft Azure, le CHM donnera un accès sans précédent à la collection d'histoires orales, d'images, de programmes de leadership et de données du Musée pour la recherche, la découverte et l'engagement du public.

« Le CHM est ravi de s'associer à Terentia et à Microsoft qui nous aideront à réaliser notre mission », a déclaré le PDG du Musée, Dan Lewin. « En même temps, l'intention collective de ce partenariat est d'établir une architecture ouverte et référencée qui permettra la participation d'institutions culturelles aux vues similaires pour élargir la portée de l'auditoire, rendre accessibles leurs vastes collections et changer la façon dont les individus interagissent avec les institutions culturelles dans un monde numérique. »

La collection d'histoire informatique prééminente du CHM rassemble plus de 150 000 articles, dont 1 000 histoires orales, 1 200 pieds linéaires de documents d'archives, 30 000 photographies et images en mouvement, et plus de 100 téraoctets de logiciels historiques et de codes sources, ainsi que des vidéos haute résolution. La collection comprend aussi les premiers documents de la Silicon Valley et d'innombrables histoires inédites sur la révolution numérique, un trésor virtuel pour les historiens, les documentaristes, les journalistes et les chercheurs. La solution technologique de GCN et de gestion des collections de Terentia sera le cadre de référence de l'approche de transformation numérique de Microsoft qui permettra à l'industrie des GLAM d'atteindre de nouveaux publics partout dans le monde.

« Un musée du 21e siècle a besoin d'une infrastructure du 21e siècle pour l'ensemble d'expériences auxquelles s'attend le public dans le monde numérique d'aujourd'hui », a déclaré Dave Evans, chef des technologies du Computer History Museum. Il s'agit d'un projet complexe qui nécessite des partenariats stratégiques. »

Le moment est venu

Le Computer History Museum est le premier partenaire de Terentia dans un groupe intentionnel d'institutions qui aideront à façonner une technologie construite non seulement pour les GLAM, mais aussi avec les GLAM. Grâce à sa plateforme, Terentia s'efforce d'habiliter les institutions culturelles à gérer les données, à développer des idées et à raconter des histoires captivantes à l'ère numérique.

Le partenariat met en lumière trois institutions aux vues similaires ayant pour objectif commun d'offrir un meilleur accès à ce que les institutions culturelles peuvent offrir au public et une volonté commune de façonner un avenir plus fort.

« Le moment est venu d'évaluer la technologie dans les établissements culturels pour veiller à ce qu'elle suscite l'intérêt, éduque et divertisse d'une manière significative, et nous sommes ravis de collaborer avec l'équipe du CHM et Microsoft à cette fin, a déclaré Neal Bilow, PDG de Terentia. Terentia a été créée parce que nous savons que la gestion des collections et la gestion des contenus numériques peuvent être réunies en une seule plateforme SaaS en nuage qui permet aux institutions culturelles de faire ce qu'elles font le mieux, c'est-à-dire remplir leur mission de phare pour l'humanité. »

« Il s'agit d'un partenariat et d'un projet qui s'inscrit dans la mission et les objectifs de Microsoft de soutenir la transformation numérique dans les musées grâce à des plateformes évolutives modernes. Nous sommes également heureux que notre solution Azure puisse appuyer ce travail avec le Computer History Museum et Terentia », a déclaré Catherine Devine, responsable de la stratégie mondiale sur la transformation numérique pour les bibliothèques et les musées de Microsoft.

Aller de l'avant

Le Computer History Museum et Terentia entreprendront cette transformation numérique passionnante et puissante pour montrer à quoi un musée du 21e siècle peut ressembler. Les deux organisations ont l'intention d'atteindre cet objectif en exploitant le plein potentiel de Terentia, en lien avec Microsoft, dans le but de fournir des idées et un leadership révolutionnaires sur la façon dont ce projet peut être réalisé par d'autres institutions.

À propos du Computer History Museum

Au cours des quatre décennies qui ont suivi sa fondation, le Computer History Museum (CHM) est devenu le principal musée explorant le passé informatique, le présent numérique et l'impact futur de la technologie sur l'humanité. Le CHM décode la technologie pour tous afin de façonner un avenir meilleur. Au cœur de la Silicon Valley, nous échangeons des idées tirées de nos recherches, de nos événements et de notre incomparable collection d'artefacts informatiques et d'histoires orales pour rassembler, informer et inspirer les gens à bâtir un monde meilleur.

À propos de Terentia

Terentia se consacre à donner aux institutions culturelles les moyens de gérer les données, d'acquérir des connaissances et de raconter des histoires captivantes à l'ère numérique. Grâce à une collaboration continue avec les organismes GLAM (galeries, bibliothèques, archives et musées), Terentia développe, met en œuvre et soutient des solutions logicielles infonuagiques pour la gestion des actifs numériques, la gestion des collections et le processus de flux de travail pour l'industrie.

Avec une présence au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, Terentia combine l'expertise en technologie SaaS et une vaste expérience de la gestion du changement stratégique pour aider à stimuler et à soutenir l'innovation numérique pour les institutions culturelles.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur Terentia et la façon dont vous pouvez collaborer avec l'équipe à l'adresse www.terentia.io ou en nous suivant :

