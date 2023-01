TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - L'année 2023 est celle du retour de Zellers. La marque canadienne bien-aimée est heureuse d'annoncer les emplacements prévus de ses 25 premières boutiques Zellers au sein des magasins La Baie d'Hudson. Ces boutiques, qui ouvriront leurs portes dans plusieurs collectivités au pays, seront le complément du tout premier site de commerce en ligne zellers.ca. Ainsi, la présence de la marque sera assurée presque partout au Canada.

La clientèle y trouvera une sélection judicieuse d'articles de décoration intérieure, de jouets, d'articles pour bébé, de vêtements et d'accessoires pour animaux de compagnie, tous offerts dans le décor rouge et blanc emblématique de Zellers. Afin de ne rien manquer, le public peut s'inscrire à l'infolettre qui fournira les derniers développements concernant zellers.ca, la future plateforme de commerce en ligne entièrement intégrée de Zellers.

Au moment du lancement, les boutiques Zellers occuperont une superficie variant de 740 pi2 à 930 pi2, selon le magasin La Baie d'Hudson dans lequel elles seront mises en place. Les boutiques Zellers et le site zellers.ca devraient être lancés simultanément.

Centres commerciaux et collectivités où seront implantées des boutiques Zellers :

Colombie-Britannique

Pacific Centre, centre-ville de Vancouver

Aberdeen Mall, Kamloops

Guildford Town Centre, Surrey

Sevenoaks Shopping Centre, Abbotsford

Aberta

Kingsway Mall, Edmonton

Medicine Hat Mall, Medicine Hat

Sunridge Mall, Calgary

Saskatchewan

Midtown Plaza , Saskatoon

Manitoba

St. Vital Centre, Winnipeg

Ontario

Erin Mills Town Centre, Mississauga

Burlington Centre, Burlington

White Oaks Mall, London

Scarborough Town Centre, Scarborough

The Pen Centre, St. Catharines

Cambridge Centre, Cambridge

Rideau Centre, Ottawa

Centre commercial St. Laurent , Ottawa

, Cataraqui Centre, Kingston

Québec

Place Rosemère, Rosemère

Galeries d' Anjou , Montréal

, Montréal Carrefour de l'Estrie, Sherbrooke

Les Promenades Gatineau, Gatineau

Les Galeries de la Capitale, Québec

Nouvelle-Écosse

Mic Mac Mall, Dartmouth

Mayflower Mall, Sydney

À PROPOS DE ZELLERS

Une des marques préférées de HBC, Zellers occupe une place spéciale dans le cœur des gens d'ici. Dorénavant, grâce à un tout nouveau site Web, zellers.ca , et à 25 boutiques (pour commencer!) dans des magasins La Baie d'Hudson partout au pays, la clientèle peut s'attendre à une expérience de magasinage utile, amusante et remplie de bas prix, jour après jour. En mettant l'accent sur le design et le rapport qualité-prix, et s'inspirant de la nostalgie de la chaîne que les gens d'ici connaissent et aiment, Zellers se prépare à devenir la nouvelle référence en matière de style de vie, d'articles pour la maison et de presque tout le reste.

