LE COMMUNAUTAIRE À LA RUE - Rassemblement et conférence de presse devant le 1691 Pie-IX

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Huit organismes communautaires d'Hochelaga-Maisonneuve lancent un appel à l'aide alors qu'ils seront évincés de leurs locaux le 31 décembre prochain par le Centre de service scolaire de Montréal (CSSDM), sans perspective de relocalisation. Ils dénoncent l'inaction du CSSDM, de la Ministre de l'Action communautaire et du Ministre de l'Éducation et exigent une solution publique et pérenne pour la survie des centres d'éducation populaire.

Le 3 octobre dernier, les organismes résidents du Pavillon d'éducation communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve (PEC) ont reçu un avis leur indiquant qu'ils devaient avoir vidé leurs locaux d'ici le 31 décembre 2023. La Table de quartier d'Hochelaga-Maisonneuve, le Comité BAILS, Entraide Logement, Le Tour de lire, le Comité Chômage de l'Est de Montréal, le Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, l'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain et le Collectif d'édition et d'impression La Guillotine se retrouveront ainsi à la rue sans qu'aucun soutien ou perspective de relocalisation ne leur soit offert par le CSSDM, le Ministère de l'Éducation ou le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.

« C'est inadmissible de mettre à la rue une dizaine d'organismes communautaires qui jouent un rôle essentiel auprès de la population du quartier et qu'un désengagement de l'État envers ces groupes s'effectue de manière aussi criante, alors que le contexte social dans lequel on se retrouve demande pourtant une intervention accrue du secteur communautaire. Le Ministre de l'Éducation et la Ministre de l'Action communautaire pourraient faire une différence dans la situation actuelle si une volonté politique était présente. » explique Jonathan Alarie, directeur par intérim de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve.

Depuis les 50 dernières années, le 1691 Pie-IX s'est constitué comme un pôle communautaire important dans Hochelaga-Maisonneuve, accueillant des organismes et des projets communautaires qui jouent un rôle de première ligne auprès des populations les moins favorisées du quartier. Advenant une éviction au 31 décembre, les activités de ces groupes (des ateliers d'alphabétisation, de l'aide à la défense des droits des locataires, du soutien pour les déclarations d'impôts, les demandes d'aide sociale ou d'assurance-emploi, etc.) devront être grandement réduites, voire carrément suspendues.

À l'instar des autres Centres d'éducation populaire, la survie du 1691 Pie-IX est menacée par le retrait du soutien du CSSDM envers l'éducation populaire, malgré les services essentiels qui y sont offerts. « La pertinence de maintenir ce lieu phare d'entraide, de soutien et d'éducation populaire situé au cœur du quartier n'est pas à démontrer. Les groupes populaires n'accepteront pas d'éponger à même leurs maigres budgets le désengagement de l'État envers les immeubles publics » scande Jonathan Alarie.

Pour éviter de devoir interrompre leurs services, les organismes résidents du PEC exigent de pouvoir rester dans leurs locaux actuels jusqu'à ce qu'une solution ait été trouvée de concert avec le CSSDM, le Ministère de la Solidarité sociale et le Ministère de l'Éducation. Plus largement, les organismes demandent au gouvernement une solution pérenne et concrète pour régler la situation dans laquelle se retrouvent les six Centres d'éducation populaire de Montréal et plusieurs autres organismes communautaires logés dans des bâtiments du CSSDM.

Renseignements: Jonathan Alarie, Direction générale par intérim de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, 438-995-6600, [email protected]