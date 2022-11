Le Commissaire à l'admission aux professions enquête sur la situation récente de l'examen d'admission à la profession d'infirmières.iers

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à l'admission aux professions, Maître André Gariépy, a déclenché le 11 novembre dernier une vérification, sous forme d'enquête, concernant les résultats observés à la séance du 26 septembre 2022 de l'examen d'admission à la profession d'infirmières.iers.

Le commissaire a pris cette décision à la suite des reportages et commentaires récents dans les médias d'information. Par ailleurs, au cours des derniers jours, 27 plaintes sur le sujet ont été acheminées à son bureau.

L'enquête portera notamment sur les différentes préoccupations soulevées concernant l'examen même et la situation des personnes candidates.

La situation des personnes candidates ayant subi un échec

Dans l'attente des résultats de l'enquête, le commissaire enjoint les personnes candidates ayant subi un échec en septembre dernier et qui ont un droit de reprise de l'examen à la séance de mars 2023 de toujours considérer s'y inscrire et de s'y préparer.

Dans cette perspective et sans que le commissaire soit en mesure de se prononcer sur ces moyens à ce stade-ci, les personnes candidates peuvent envisager différents recours et outils offerts par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, dont les suivants :

Consulter la rétroaction fournie sur la performance individuelle à la séance de septembre dernier, soit les éléments et sujets qui nécessitent plus d'attention lors de la reprise, et demander d'autres explications au besoin ;

Prendre connaissance des guides et documents de même que participer à des activités d'information visant la préparation à l'examen.

De plus, les personnes qui désirent faire valoir des éléments pouvant jeter un éclairage utile sur la situation de l'examen et des personnes candidates peuvent communiquer de manière confidentielle avec le commissaire à l'adresse courriel [email protected].

Le commissaire

Rappelons que le Commissaire à l'admission aux professions est institué par le Code des professions (RLRQ, c. C-26), la loi-cadre du système professionnel québécois. Il est rattaché administrativement à l'Office des professions du Québec, mais la loi lui accorde une indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Son mandat de surveillance, de veille et d'interventions spécialisées, porte sur l'admission des candidats et candidates aux professions dont l'exercice est contrôlé par les 46 ordres professionnels. Les personnes candidates ont un recours en plainte auprès du commissaire et celui-ci peut également effectuer des vérifications, sous forme d'enquête.

La loi dote le commissaire de pouvoirs d'enquête étendus. L'issue des enquêtes se traduit par des conclusions et, selon le cas, des recommandations. En cas de recommandation, l'organisation visée doit informer le commissaire des suites qu'elle entend y donner et, si elle n'entend pas y donner suite, des motifs justifiant sa décision. Le tout est rendu public à la fin du processus.

