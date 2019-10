Le commerce électronique en retard au Québec? - Toutes les explications dans une nouvelle étude de Détail Québec

MONTRÉAL, le 30 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Une nouvelle étude dévoilée par Détail Québec et réalisée par L'Observateur révèle que les détaillants se tournent davantage vers le numérique et la vente en ligne :

85 % des établissements ont leur site Internet ;

47 % des établissements effectueraient de la vente en ligne ;

89 % sont présents sur les réseaux sociaux.

L'état actuel de la main-d'œuvre en commerce électronique

En moyenne, 8,5 employés par établissement travaillent à la gestion ou aux opérations du commerce électronique. Au total, 30 % des établissements ont au moins un employé dédié ou spécialisé au commerce électronique. Inversement, 70 % des établissements n'auraient pas d'employé exclusivement dédié au commerce électronique.

Besoins de main-d'œuvre en commerce électronique

Près de la moitié (46 %) des établissements à la recherche de main-d'œuvre en commerce électronique éprouveraient des difficultés à recruter des employés pour combler les tâches en gestion ou aux opérations. Les postes de spécialistes web ou des réseaux sociaux et du service à la clientèle figurent parmi les plus demandés.

Difficultés liées au commerce électronique

Les détaillants québécois reconnaissent l'importance du commerce électronique dans la progression de leurs affaires, mais éprouvent cependant des difficultés à y voir clair et à prioriser l'allocation des ressources nécessaires.

Les principales difficultés rencontrées sont :

le manque de temps (63 %);

le manque de connaissance et d'information (49 %);

la difficulté à retenir le personnel qualifié (46 %);

la difficulté à retenir le financement nécessaire (39 %).

L'aide au démarrage et le soutien à la formation représentent des besoins criants des commerces. Parmi les besoins de formation, les stratégies de fidélisation de la clientèle est celui qui suscite le plus grand intérêt. À cet effet, Détail Québec offre des formations sur l'implantation du commerce électronique, il fournit gratuitement des outils de gestion en plus de tenir des rencontres de réseautage entre détaillants pour les soutenir dans leurs défis numériques.

Depuis 2015, le nombre d'établissements qui effectuent du commerce électronique a augmenté de 10 %. La dernière fois que Détail Québec avait interrogé les détaillants québécois, seulement 37 % des établissements s'adonnaient au commerce électronique.

À propos de l'étude

L'étude offre un portrait quantitatif global pour l'ensemble du Québec grâce à un sondage réalisé auprès de 721 commerces de détail ainsi qu'un portrait de l'évolution du commerce électronique au Québec.

Pour consulter l'étude : [www.detailquebec.com/etudes]

À propos de Détail Québec

Organisme à but non lucratif, Détail Québec est le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Il réunit des représentants d'employeurs et de travailleurs du secteur. Son mandat est de contribuer au développement de la main-d'œuvre, partout au Québec, en assurant la compétitivité des entreprises.

Site Web : www.detailquebec.com

