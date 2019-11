Le commerce dirigé par les données est la 'nouvelle règle' pour le secteur de l'hébergement mondial

« Ce nouveau rapport présente une stratégie réelle pour dépasser les concurrents dans un marché en évolution rapide » explique Tom Durovsik, fondateur et chef de la direction de FreedomPay

PHILADELPHIE, 5 novembre 2019 /CNW/ - FreedomPay, innovateur du secteur des paiements et chef de file mondial de la technologie de protection du commerce pour les hébergements, la vente au détail, les restaurants et d'autres professionnels de l'accueil, a annoncé aujourd'hui la publication d'un nouveau rapport intitulé Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce (Hospitalité 2020+. Les raisons pour lesquelles nous parlons de commerce dirigé par les données).

L'analyse extensive offre un point de vue en profondeur sur la manière dont les entreprises qui souhaitent obtenir et conserver un temps d'avance, dans un secteur très concurrentiel et en évolution constante, doivent adopter des plateformes orientées sur la clientèle totalement intégrées dans tous les canaux.

Une gestion plus efficace des mégadonnées et l'offre de veille de la clientèle et des entreprises en temps réel, tout en améliorant les systèmes existants, vont leur permettre de répondre aux demandes de clients de plus en plus exigeants et utilisateurs de technologie.

Les nouvelles technologies, les services en ligne et l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs ont alimenté une décennie de croissance continue dans le secteur de l'hébergement. Les voyages et le tourisme (comprenant les hôtels, les logements ainsi que la nourriture et les boissons) comptent présentement pour plus de 10 % du PIB mondial. Le secteur hôtelier mondial représente à lui seul 525 milliards de dollars US et les recettes aux États-Unis atteignent 200 milliards de dollars par an.

Avec potentiellement des millions de dollars en jeu, les entreprises qui offrent des expériences homogènes et ultra-pratiques que leurs clients demandent (associant la sécurité, le paiement, la fidélité et les promotions) sont celles qui réussiront le mieux sur le marché. Ces évolutions technologiques comprennent la mise en service d'applications faciles à utiliser, la réservation et la réception en ligne, la commande avant parution et des programmes de fidélisation électronique.

En outre, alors que de nombreuses entreprises d'hébergement ont concentré leurs efforts sur des améliorations d'avant-plan, un grand nombre d'entre elles ont négligé des fonctions d'arrière-plan, ce qui entraîne des systèmes opérationnels fragmentés et incohérents qui sont une menace pour la croissance et leur classement par rapport aux concurrents dans le secteur.

Tom Durovsik, fondateur et chef de la direction de FreedomPay, a expliqué : « Dans le secteur de l'hébergement, les entreprises de toutes les tailles doivent ajuster leurs stratégies pour survivre dans une nouvelle ère centrée sur les données, une ère optimiste de croissance locale et mondiale mais une ère également de changements sans précédent en termes de concurrence, d'attentes des clients, de capacité technologique et de réglementation des données. Ce rapport souligne clairement les avantages de pouvoir compter sur une stratégie basée sur les données et orientée sur la clientèle qui offre des solutions totalement intégrées via une plateforme de paiements unique aussi bien en magasin, en ligne que sur dispositifs mobiles. »

Un rapport direct avec les clients

Alors que le secteur de l'hôtellerie mondiale dépasse les 500 milliards de dollars, opérateurs grands et petits veulent tous une plus grande part du gâteau. En même temps, la fixation des prix passe de plus en plus du côté du client qui est susceptible de naviguer en ligne pour chercher des lieux présentant les meilleurs commentaires en terme de localisation, service et rapport qualité-prix.

Les données indiquent que l'on peut faire des économies de l'ordre de 20 % en incitant les clients à réserver par le biais d'un canal exclusif du fournisseur plutôt que par le biais d'un tiers. En outre, 26 % des voyageurs reconnaissent que le service et l'expérience sont les raisons qui guident leur choix d'une marque en particulier lorsqu'ils décident où se loger, ce qui souligne encore davantage l'importance de disposer de l'architecture numérique correcte.

La solution : la valeur de l'intégration totale réelle

L'utilisation d'une plate-forme de commerce intégrée comme moteur de données central permet aux entreprises d'encadrer et d'étendre les systèmes actuels cloisonnés, d'améliorer l'expérience des clients, de créer un système de gestion des franchisés sans effort et de fournir des données et des renseignements commerciaux plus pertinents. Une plateforme de commerce centrée sur le client crée également une architecture qui stimule l'innovation et offre aux entreprises la capacité d'évolutivité et de réduction des risques des services, ce qui leur permet de prendre des décisions d'affaires rapides et de créer un avantage concurrentiel.

Christopher Kronenthal, président et directeur de la technologie de FreedomPay, a ajouté : « Les organisations d'hébergement ne peuvent plus permettre aux fournisseurs obsolètes de les tirer vers l'arrière et doivent agir maintenant pour assimiler des fonctions importantes dans une architecture numérique connectée pilotée par les données. La grande majorité des processeurs ne peut simplement pas suivre le rythme des avancées technologiques.

« Une plateforme de commerce offre une possibilité viable d'y parvenir avec des risques et des perturbations minimes. En plus de gérer les données transactionnelles à partir d'interactions en temps réel par de nombreux points de réservation et de vente, elle est capable de fournir une compréhension claire de ce qui se passe et pourquoi. Pas seulement dans le cadre du processus d'achat, mais dans tous les secteurs cloisonnés pour révéler les facteurs clés et les expériences qui influencent les décisions.

« L'utilisation d'une plate-forme en tant que moteur ouvert et intégré pour acheminer les données à destination et en provenance d'autres fonctions d'accueil non liées aux ventes libère un énorme potentiel de réduction des coûts, d'amélioration de l'expérience client et des revenus, ainsi que de fidélisation et de rentabilité à long terme. »

Pour accéder au rapport rapport intitulé « Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce » (Hospitalité 2020+. Les raisons pour lesquelles on parle de commerce dirigé par les données), suivre ce lien.

À propos de FreedomPay

La plateforme de commerce FreedomPay est la technologie de choix pour la plupart des plus grandes entreprises à travers le monde dans le commerce de détail, l'hôtellerie, l'hébergement, les jeux, les sports et divertissements, les services alimentaires, l'éducation, les soins de santé et les services financiers. La technologie FreedomPay a été spécialement conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans l'environnement très complexe du commerce mondial. La société maintient un environnement de sécurité de classe mondiale et a été la première à obtenir la validation tant convoitée de la norme du Conseil pour la normalisation de la sécurité pour le secteur des cartes de paiement (PCI Security Standards Council) contre le cryptage point à point (P2PE/EMV) en Amérique du Nord. Les solutions solides de FreedomPay en matière de paiements, de sécurité, d'identité et d'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile et sont compatibles avec une adoption rapide des interfaces de programmation d'applications. La plateforme primée FreedomPay Commerce Platform fonctionne sur une pile technologique unique et unifiée sur plusieurs continents, permettant aux entreprises d'offrir une expérience cohérente et reproductible à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, consultez le site www.freedompay.com.

