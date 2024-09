« Aujourd'hui, le Collège Nordique célèbre cette étape transformatrice pour notre communauté étudiante et la vision définie par nos fondateurs il y a plus de dix ans », a déclaré Angélique Ruzindana Umunyana, présidente du conseil d'administration du Collège Nordique. « Nous sommes profondément reconnaissants du soutien du Premier ministre R.J. Simpson et de la ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, Caitlin Cleveland, et de leur confiance en notre potentiel. Avec cette reconnaissance du GTNO, notre collège se positionne désormais parmi la famille des établissements de langue minoritaire officielle au Canada. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à ce projet, en particulier les membres de notre communauté dont le travail acharné et la détermination ont permis de donner vie à ce rêve ambitieux. Le Collège Nordique est véritablement un établissement construit par, pour et avec notre communauté. »

Cette étape offre davantage de possibilités pour les membres de la communauté d'accéder à une éducation postsecondaire près de chez eux. Grâce à cette accréditation et au nouveau processus d'assurance qualité du GTNO, le Collège Nordique peut désormais octroyer ses propres diplômes, en plus d'offrir des cours et programmes.

Caitlin Cleveland, ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi, a déclaré : « Je suis très heureuse de participer à cette célébration du Collège Nordique et de la communauté francophone du territoire pour avoir fourni un modèle d'apprentissage complet et structuré avec des services spécialisés adaptés aux besoins des apprenants du Nord. C'est notre cadre stratégique pour l'enseignement postsecondaire qui est à l'œuvre, alors que nous progressons pour faire en sorte que chaque habitant et habitante des Territoires du Nord-Ouest ait la possibilité de réaliser son plein potentiel. Le Collège Nordique, désormais accrédité en tant qu'établissement de formation privé, est en mesure de dispenser un enseignement postsecondaire dans un établissement centré sur l'étudiant, accessible, de haute qualité, pertinent et responsable. Félicitations à tous ceux et celles qui ont durement travaillé pour que cela se produise. »

« Notre communauté étudiante bénéficiera d'un accès à l'aide financière du territoire, et nous mettrons tout en place pour favoriser la transférabilité des parcours étudiants, a souligné Patrick Arsenault, directeur général du Collège Nordique. Bien que nous soyons désormais habilités à développer et dispenser nos propres cours et programmes, les collaborations demeurent au cœur de notre mission. Nous continuerons à rechercher des partenariats dans un esprit de réciprocité et de croissance. »

