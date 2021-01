Le Collège de Montréal s'associe à Industrie Orkan pour assurer la ventilation adéquate de plus de 25 salles de classe

INSTALLATION DE SYSTÈMES INTÉGRÉS DE VENTILATION ET DE FILTRATION

MONTRÉAL, le 25 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le Collège de Montréal est fier d'annoncer que l'installation de systèmes intégrés de ventilation et de filtration d'air dans ses salles de classe non ventilées mécaniquement est maintenant terminée. Ces équipements de ventilation, munis de filtres HEPA de qualité médicale et de systèmes d'apport d'air neuf reliés directement aux fenêtres des locaux, augmenteront significativement la qualité de l'air dans chacune des classes.

Ces équipements, produits par la compagnie québécoise Industrie Orkan, ont été sélectionnés à la suite d'un processus de recherche et d'ingénierie entamé en août dernier dans un objectif de standardisation de la ventilation de l'un des plus vieux bâtiments de la métropole. « L'expertise d'Industrie Orkan dans la fabrication de ces équipements nous permet de ventiler adéquatement nos salles de classe dans le pavillon du Collège construit il y a maintenant plus de 150 ans, et ce, à un coût raisonnable », explique la directrice générale du Collège de Montréal, madame Patricia Steben.

Ce système intégré de ventilation et de filtration, développé par une équipe d'ingénieurs professionnels, a été présenté aux membres du Groupe d'experts scientifiques et techniques mandaté par le ministre de la Santé et des Services sociaux pour faire le point sur la ventilation et la transmission de la COVID-19 en milieu scolaire. De plus, l'efficacité et la sécurité du système ont été validées par une équipe multidisciplinaire indépendante. « Grâce à notre expertise reconnue mondialement, nos systèmes intégrés de ventilation sont installés ou en cours d'installation dans plus de 200 classes au Québec et dans plus de 2000 classes en Chine », affirme Simon Labrecque, Vice-président d'Industrie Orkan.

« Ces équipements arrivent à point dans le contexte de la crise sanitaire actuelle », mentionne madame Steben. « Ceux-ci viennent s'ajouter, mais ne remplacent pas les mesures sanitaires strictes et rigoureuses déjà en mises en place au Collège depuis la rentrée scolaire pour contrer la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité et la santé des élèves et des membres du personnel dans notre milieu », ajoute-t-elle.

À propos du Collège de Montréal

Fier de ses racines datant de plus de 250 ans, le Collège de Montréal est une institution privée mixte qui accueille 1500 élèves, de la 1re à la 5e secondaire. La mission du Collège est d'offrir à l'élève, qui est au cœur des décisions et des activités éducatives, une éducation et un accompagnement de qualité dans un environnement innovant qui le conduit à des études supérieures tout en développant ses habiletés sociales et son sens de l'engagement communautaire.

À propos d'Industrie Orkan

Créée à McMasterville en 1999, Industrie Orkan, qui exploite la marque de commerce Épurair, consacre l'essentiel de ses activités à la recherche, à la conception et à la commercialisation de produits destinés à l'amélioration de la qualité de l'air. Ses produits de filtration résidentiels et ses purificateurs d'air dotés de la technologie HEPA se distinguent dans le marché grâce à ses hauts standards de performance et de qualité. Épurair est aujourd'hui l'un des plus importants manufacturiers de produits de qualité de l'air et opère un réseau de détaillants comptant plus 200 membres au Québec et en Ontario.

SOURCE Collège de Montréal

Renseignements: Contact média : Gabrielle Ménard, Collège de Montréal, Responsable des communications, [email protected], 514.265.4938

Liens connexes

http://www.college-montreal.qc.ca/fr/