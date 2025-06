Le Collège de Bois-de-Boulogne lance un nouveau programme d'études Spécialiste en solutions infonuagiques à Montréal, Québec

Le nouveau programme d'études, qui inclut la formation AWS re/Start, vise à développer des compétences recherchées en infonuagique et à préparer la main-d'œuvre québécoise à des emplois en forte demande

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - En collaboration avec Amazon Web Services (AWS), le Collège de Bois-de-Boulogne annonce aujourd'hui un nouveau programme d'études intitulé Spécialiste en solutions infonuagiques. Menant à une Attestation d'études collégiales (AEC) et reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, cette formation a pour but de soutenir le développement d'une main-d'œuvre qualifiée dans la conception, le déploiement et la gestion de solutions infonuagiques au Québec.

Selon les prévisions de la firme MarketsandMarkets, le marché mondial des services infonuagiques devrait dépasser 800 milliards de dollars américains en 2025. Les dernières estimations prévoient une croissance annuelle de 8,42 % d'ici 2029. De plus, le Rapport mondial AWS sur les compétences numériques estimait que 6,5 millions de travailleurs canadiens devaient être formés en 2024 pour suivre le rythme des avancées technologiques et réussir dans leur carrière.

Une réponse aux besoins des travailleuses et travailleurs et de l'industrie

Une première au Québec, le programme d'études Spécialiste en solutions infonuagiques aide les individus à acquérir des compétences en infonuagique et génère des occasions d'emploi auprès d'employeurs locaux. L'initiative bénéficie de la collaboration de Services Québec de Montréal et d'une contribution financière prévue du gouvernement du Québec totalisant près de 585 000 $ pour les deux premières cohortes du programme.

« Le programme Spécialiste en solutions infonuagiques répond à un besoin criant de l'industrie, devant la croissance exponentielle de l'informatique en nuage et la demande grandissante pour des personnes professionnelles qualifiées dans le domaine », explique Simon Delamarre, directeur de la formation continue et des services aux entreprises du Collège de Bois-de-Boulogne, un collège d'enseignement supérieur public offrant des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue.

« Le Collège de Bois-de-Boulogne est ravi de s'associer à AWS pour créer un bassin diversifié de nouveaux talents qui répondront aux besoins du marché », poursuit-il. « Cette formation prend assise sur des valeurs communes de collaboration, d'innovation et d'engagement pour le développement économique et social, en cherchant à requalifier des populations sous-représentées dans le domaine des technologies numériques et sur le marché du travail--ce qui est au cœur de la formation AWS re/Start. Bien qu'il soit ouvert à tous, le programme interpelle notamment les femmes ainsi que les personnes sans emploi, autochtones et immigrantes. »

Lancé au Royaume-Uni en 2017, AWS re/Start a été créé en réponse au manque de main-d'œuvre qualifiée en infonuagique dans les entreprises et organisations, en offrant gratuitement aux apprenants une formation de 12 semaines et favorisant la mise en relation avec des employeurs locaux. Aujourd'hui présent dans 240 villes et 70 pays, plus de 20 000 diplômés sont en poste grâce au programme.

« AWS re/Start injecte de nouveaux talents dans notre bassin de main-d'œuvre, créant un environnement propice à la prospérité, ce qui demeure une priorité pour AWS et réaffirme notre engagement envers le Québec », explique Réjean Bourgault, directeur national chez AWS Canada. « Grâce à l'expertise en enseignement et au cursus bonifié proposé par le Collège de Bois-de-Boulogne, nous stimulerons ensemble le développement d'une forte main-d'œuvre en infonuagique diversifiée afin que les organisations d'ici puisse se démarquer. »

Un cursus complet offert au Collège de Bois-de-Boulogne

Le programme Spécialiste en solutions infonuagiques se veut une solution adaptée au système éducatif québécois et alignée aux réalités et besoins du marché du travail montréalais. Le programme, d'une durée d'environ 12 mois, plonge dans les compétences techniques avancées telles que la mise en place d'une infrastructure réseau et de solutions de stockage, l'exploitation des données, la sécurité et la gouvernance dans un environnement infonuagique, la mise en œuvre de services de calcul infonuagique, ainsi que l'assurance qualité et les techniques de tests. Il comprend un stage de fin d'études en entreprise rémunéré de deux mois afin de faciliter l'intégration en milieu de travail.

Accompagnés par des mentors professionnels et des formateurs accrédités, les participants suivront, à l'intérieur de ce programme d'études, la formation AWS re/Start comprenant un apprentissage basé sur des scénarios réels, des ateliers pratiques et des cours magistraux. Cette formation propose également aux participants du mentorat pour préparer leur curriculum vitae et leurs entretiens de recrutement avec des employeurs potentiels.

« Afin de permettre aux entreprises et organisations d'accélérer en compétitivité, des modules sur les bases de l'IA et de l'apprentissage automatique (AA), ainsi que les services gérés en IA et AA ont été intégrés au curriculum AWS re/Start », explique Manon Yelle, directrice nationale, architecture de solutions chez AWS Canada. « Présentement, 90 % des entreprises canadiennes prévoient embaucher pour des postes exigeant des compétences en intelligence artificielle (IA) générative. »

Le programme d'études Spécialiste en solutions infonuagiques abordera également les aspects stratégiques, économiques, juridiques et organisationnels liés à l'adoption ou la migration vers les solutions infonuagiques incluant les bases, architectures et services infonuagiques ainsi que la sécurité, la gestion des données et les meilleures pratiques liées aux solutions dans ce secteur. Au terme du programme, les participants seront en mesure de concevoir, déployer et gérer des solutions basées sur le nuage pour les entreprises ou les organisations.

Une première cohorte débutera à l'automne 2025, et une seconde est prévue à la session d'hiver 2026. L'accès à la formation sera sans frais grâce à la participation financière du gouvernement du Québec (investissement conjoint du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et du ministère de l'Enseignement supérieur) et à la collaboration de Services Québec de Montréal.

Les efforts de promotion et de visibilité du programme viseront l'inclusion de populations sous-représentées dans le domaine des technologies numériques et sur le marché du travail, notamment les femmes, les personnes sans emploi, autochtones et immigrantes.

La Fondation du Collège de Bois-de-Boulogne est également fière de collaborer au projet avec la création d'un fonds de bourses dédié aux étudiantes et étudiants du nouveau programme. Avec l'appui financier d'AWS Canada, la Fondation est confiante d'atteindre l'objectif de récolter 50 000 $ au cours de l'année. Les premières bourses seront remises à l'automne 2025.

Pour plus d'informations sur le programme d'études du Collège de Bois-de-Boulogne Spécialiste en solutions infonuagiques.

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d'enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes préuniversitaires, techniques et de formation continue, dans un milieu d'apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. Il compte actuellement plus de 3 600 étudiantes et étudiants à l'enseignement régulier et plus de 1 850 à la formation continue.

SOURCE Amazon Web Services (AWS)

Contact pour les médias: Julie Groleau, 514 792-2529, [email protected]