Le Collège de Bois-de-Boulogne dévoile sa nouvelle identité visuelle

Pour donner un nouveau souffle à son logo, le Collège de Bois-de-Boulogne a collaboré avec l'agence Deux Huit Huit . Intemporelle, solide et vivante, cette nouvelle identité visuelle résulte d'une volonté de véhiculer des valeurs d'accessibilité, d'engagement et d'innovation propres à BdeB.

Résolument plus moderne et attrayante, cette signature actualisée permettra de renforcer le sentiment d'appartenance de l'ensemble de la communauté boulonnaise. Fort de 50 ans d'histoire, le Collège de Bois-de-Boulogne laisse maintenant place à une image de marque qui lui ressemble et qui rassemble sa communauté. Elle communique et définit ce qu'est BdeB aujourd'hui : un milieu de vie animé par des étudiants curieux, motivés et engagés, accompagnés par une équipe passionnée qui a à cœur leur réussite.

Ainsi, le Collège a saisi l'occasion de s'approprier le jaune, une couleur chaleureuse et stimulante qui symbolise le savoir, la fraternité et l'ouverture. À la fois simple et élégant, le nouvel emblème « B » et le choix typographique s'adaptent mieux à l'ère numérique. Le nouveau logo sera déclinable pour l'ensemble des entités du Collège et les différents outils de communication.

« Nous nous réjouissons de lancer cette nouvelle identité visuelle qui représente un tournant pour le Collège de Bois-de-Boulogne dans la poursuite de son développement », déclare M. Jean Thibodeau, président du conseil d'administration du Collège.

« En se dotant d'une identité forte et distinctive, le Collège de Bois-de-Boulogne marque un virage qui témoigne de notre détermination à aller toujours plus loin, à demeurer à l'avant-garde et, surtout, à faire émerger la fierté de choisir BdeB », ajoute le directeur général du Collège, M. Guy Dumais.

Cette fierté se traduit aussi par un message fort : 100% Vous. Un slogan inclusif, positif et hautement déclinable qui reflète le positionnement du Collège : placer l'étudiant au cœur de ses préoccupations.

Pour donner vie à cette nouvelle image, un concours est lancé sur Instagram où toute la communauté étudiante est invitée à partager une photo qui montre en quoi BdeB résonne en elle à 100%, en joignant le hashtag #100pour100Vous.

À propos du Collège de Bois-de-Boulogne

Le Collège de Bois-de-Boulogne, collège d'enseignement supérieur public, offre aux étudiantes et étudiants, jeunes et adultes, des programmes de formation continue, préuniversitaires et techniques dans un milieu d'apprentissage innovateur et stimulant, qui favorise la réussite et le développement intégral de la personne, en vue de son engagement dans la société. Il compte actuellement près de 2 500 étudiantes et étudiants à l'enseignement ordinaire et plus de 4 000 à la formation continue et aux services aux entreprises.

SOURCE Collège de Bois-de-Boulogne

Renseignements: Geneviève D'Autray Tarte, conseillère en communications, Collège de Bois-de-Boulogne, 514 332-3000, poste 6013, genevievedautray.tarte@bdeb.qc.ca

Related Links

http://www.bdeb.qc.ca/