Le Collège Dawson mobilise ses étudiants et son personnel contre le changement climatique

« Nous serons sans peur ici à Dawson », a dit Laura Krochenski du Dawson Green Earth Club, un club étudiant affilié à l'association étudiante de Dawson. « Nous lançons notre propre mouvement en descendant dans les rues, parce que c'est ainsi que les changements sont survenus tout au long de l'histoire. Nous écoutons la science. C'est une alarme, et trop de gens appuient sur le bouton snooze. Mais pas nous. Nous sommes des étudiants qui nous soucions de notre école, notre communauté, notre ville, notre pays et notre planète. Nous nous levons pour tout ça, et nous voulons que nos voix soient entendues. »

Krochenski a pris la parole à une conférence de presse où les étudiants, les enseignants, le personnel et la direction du Collège Dawson ont montré leur solidarité avec la lutte contre les changements climatiques. Ce même matin, une cérémonie du tabac s'est tenue alors qu'était planté un pin blanc de cinq mètres à proximité du Jardin de la Paix, dans un symbole de paix et un geste de réconciliation. Le pin blanc a une signification particulière pour les peuples autochtones, et planter un arbre est une façon de contrer le changement climatique.

Le Collège Dawson était parmi les premiers établissements d'enseignement au Canada à annuler des cours en soutien du mouvement mondial. Fidèle à sa valeur fondamentale du bien-être pour tous, le conseil d'administration du Collège Dawson en a pris la décision lors de sa réunion du 5 juin.

« C'est la première fois dans l'histoire cinquantenaire de notre cégep que nous avons modifié le calendrier scolaire pour encourager notre communauté à participer à une manifestation », a déclaré Richard Filion, directeur général du Collège Dawson. « L'heure est venue d'agir. Les signes et les effets du réchauffement climatique se multiplient et s'accélèrent. D'après l'Organisation météorologique mondiale, la période de cinq ans allant de 2014 à 2019 a été la plus chaude jamais enregistrée. »

Prenant la parole au nom du syndicat des enseignants de Dawson, du syndicat du personnel de soutien de Dawson et de l'association des professionnels de Dawson, Émilie Richer a prononcé la déclaration commune des employés.

« Si nous voulons entraîner un changement réel, nous ne pouvons pas agir seuls », a dit Richer. « Nous avons une mince marge de manœuvre pour limiter le dégât que nous causons à notre planète. Il ne nous faudra rien de moins que le soutien entier de nos représentants élus - à tous les niveaux de gouvernement - pour relever les immenses défis qui nous attendent. »

Dans la dernière année, le Collège a promis d'être Carboneutre pour toujours, a été reconnu comme un chef de file des établissements scolaires du Québec par Cégep Vert, et a déjà atteint et dépassé l'objectif canadien de réduction de gaz à effet de serre pour 2030.

« Nous travaillons activement à partager notre modèle pour devenir un Campus vivant avec d'autres écoles et communautés au Canada et à l'international », de dire Filion. « À Dawson, la durabilité se traduit par une foule de mesures allant de la gestion de nos déchets à l'incarnation et l'apprentissage de la valeur du bien-être pour tous dans nos salles de classe et sur notre Campus vivant. »

Vendredi prochain, les étudiants partiront de Dawson aux alentours de 10 h 30 pour se joindre aux étudiants de Concordia et de McGill et marcher avec eux jusqu'au point de départ de la marche, au monument à Sir George-Étienne Cartier du parc du Mont-Royal. Le personnel ira rejoindre la marche à la fin du programme matinal, aux alentours de 11 h.

Le Collège Dawson est un cégep de premier choix qui offre des classes en anglais à son campus du centre-ville, logé sur un site patrimonial. Plus de 8 000 étudiants de jour sont inscrits dans 5 programmes préuniversitaires et 21 programmes techniques. Les étudiants sont majoritairement âgés de 16 à 20 ans.

SOURCE Collège Dawson

Renseignements: veuillez contacter : Christina Parsons, 514-949-9183, cparsons@dawsoncollege.qc.ca

Related Links

dawsoncollege.qc.ca