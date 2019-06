Le Collège Dawson en voie de transformer la formation collégiale grâce à un investissement majeur dans un projet d'IA

MONTRÉAL, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la fin de leurs études, les étudiants d'aujourd'hui intégreront un monde en pleine transformation en raison des développements dans l'intelligence artificielle (IA) et les technologies de l'information associées.

« Ce sont nos étudiants actuels et futurs qui feront face à ces défis et aux opportunités qui en découlent quand ils intégreront le milieu universitaire ou le marché du travail. Nous sommes engagés à offrir de nouvelles occasions et de nouveaux cours plus à jour et améliorés pour aider nos étudiants à se préparer adéquatement », a déclaré Richard Filion, directeur général du Collège Dawson.

Signe de son engagement envers ses étudiants, le Collège Dawson a décidé de faire un investissement de plus d'un million de dollars dans une initiative englobante en IA, le plus important investissement par un collège dans le réseau collégial québécois. Aujourd'hui, le Collège annonçait qu'un plan stratégique sur trois ans pour les années scolaires 2019-2022 a été adopté et que 1 050 000 $ ont été prévus pour sa mise en œuvre, dans l'espoir de faire du Collège Dawson le centre de l'excellence en IA pour la formation collégiale.

L'annonce a eu lieu au colloque SALTISE, qui réunissait au Collège Dawson 600 éducateurs de partout au Québec pour des séances sur l'apprentissage actif et l'innovation technologique en éducation. L'experte en IA Doina Precup, de Deepmind et de l'Université McGill, ainsi que la vedette rock David Usher, fondateur de Reimagine AI, étaient présents pour l'annonce du projet d'IA de Dawson. Les deux ont aussi participé à la table ronde d'experts qui a suivi sur l'augmentation de l'être humain à l'ère de l'IA.

« Avec le soutien et la participation extraordinaires d'acteurs majeurs dans l'écosystème en IA, comme l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et grâce à un personnel et des enseignants mobilisés et dévoués, Dawson est en voie de révolutionner la formation collégiale pour mieux préparer les dirigeants de demain, a dit Filion. Les besoins de l'étudiant sont à la base de l'approche de Dawson. Nous savons que ces changements affecteront l'ensemble de nos étudiants, et non seulement ceux et celles qui se spécialisent en informatique. C'est pourquoi nous avons privilégié une approche globale pour l'IA, couvrant notamment l'éthique de l'IA, qui rejoindra à terme la plupart des étudiants dans la plupart des programmes. »

L'investissement du cégep couvrira le mentorat par les pairs pour le corps enseignant (grâce à une communauté de pratique dédiée à la formation sur l'IA); la création et le développement de matériel pédagogique lié à l'IA; du financement pour la recherche en IA et en apprentissage machine, en l'éthique de l'IA et dans les humanités numériques; le développement de programmes d'étude; le perfectionnement professionnel, le partage de connaissances et le réseautage; l'embauche de consultants externes; et l'achat de licences de moteurs informatiques en nuage destinés à la programmation d'IA.

« Les cours du tronc commun de la formation générale, que tous les étudiants collégiaux des programmes tant préuniversitaires que techniques doivent suivre, sont une occasion en or d'intégrer l'IA dans la formation de tous les étudiants, a ajouté Fillion. Notre société aura besoin d'ingénieurs et de scientifiques avec une bonne formation en éthique, et nous aurons besoin de dirigeants et d'artistes qui ont une bonne compréhension de la technologie. Il nous faudra des individus aux talents équilibrés, qui excellent en matière de collaboration, de créativité et de pensée critique. Instiller une culture d'apprentissage perpétuel sera la clé. »

Les premiers fellows, des membres du corps enseignant qui seront partiellement libérés de leur charge de travail pour participer à des recherches liées à l'IA et à son intégration, participeront à la communauté de pratique Dawson IA à compter de la session prochaine. « Ce groupe guidera le cégep dans cette transformation, a précisé Filion, et aidera le personnel et les enseignants à apprendre et à grandir. Il favorisera les connexions avec des partenaires de l'écosystème en IA, dans la communauté et dans tout le cégep, et fera la promotion d'une culture d'alphabétisation numérique. »

Les nouveaux étudiants et ceux revenant à Dawson à la session d'automne prochaine auront l'occasion d'explorer des sujets liés à l'IA pendant le congrès d'une semaine Humanities and Public Life, du 16 au 20 septembre. Les deux premiers jours seront consacrés aux plus récents développements en IA et en apprentissage machine, à leur influence sur l'acquisition de connaissances dans différents domaines et aux questions éthiques soulevées par les dernières recherches sur les effets de l'IA sur la société.

Le Collège Dawson est fier d'annoncer les membres du nouveau comité consultatif Dawson AI, qui contribueront à guider le cégep dans ce projet :

Nathalie Beaulieu, Directrice de l'enseignement, de l'Académie CHUM et de l'École de l'intelligence artificielle en santé du CHUM

Sabine Bergler, professeure, département d'informatique, Université Concordia

René Breyel, fondateur, IoT/AIoT Canada

Mickaël Camus, cofondateur et chef de l'exploitation/DPT, Mes Machines Intelligentes

Rob Cassidy, directeur, Centre for Teaching and Learning, Université Concordia

Aaron Courville, professeur adjoint, département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO), Université de Montréal, chaire en IA Canada-CIFAR (MILA)

Julien Crowe, leader, intelligence artificielle, Banque Nationale

Mike Deutsch, directeur, développement de l'éducation, Kids Code Jeunesse

Abhishek Gupta, fondateur, Institut d'éthique en IA de Montréal

Vince Iannotti, directeur principal, gestion des produits d'IA et de la technologie principale, Nuance Communications

Jason Lewis, professeur, arts numériques, département de design et d'arts numériques, chaire de recherche en Médias informatiques et imaginaire de l'avenir des peuples autochtones, Université Concordia

Philip Mitsopoulos, chef des partenariats, Stradigi AI

Brian Moore, coordonnateur à la formation, IVADO

Tim Pereira, fondateur, ConcordAI

Doina Precup, professeure agrégée en informatique et codirectrice, Laboratoire d'apprentissage et de raisonnement, École d'informatique, Université McGill; directrice de l'équipe de recherche, DeepMind Montreal; chaire en IA Canada-CIFAR (MILA)

Réjean Roy, directeur adjoint, Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique

Aubert Sigouin-Lebel, chargé de projet, recherche et contenu, TECHNOCompétences

Sydney Swaine-Simon, membre fondateur, District 3, Université Concordia

Tamara Vandersluis, VP Innovation, R2i.ca

SOURCE Collège Dawson

Renseignements: Pour des extraits vidéos et plus d'information, veuillez contacter, Christina Parsons, Conseillère en communications, Collège Dawson, 514-949-9183, cparsons@dawsoncollege.qc.ca

Related Links

dawsoncollege.qc.ca