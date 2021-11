C'est dans le but d'aider les membres de l'entourage des personnes atteintes d'une maladie mentale que l'organisation Les Amis de la santé mentale a été fondée dans le secteur de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal en 1981. Elle fournit du counseling, du soutien et de la formation aux familles et aux proches de tous âges qui se sentent démunis face à la situation dans laquelle ils se trouvent.

C'est grâce au leadership de Gregory Kelley, député provincial de la circonscription de Jacques-Cartier, et avec l'objectif de faire une différence dans la collectivité, que nos employés du campus de Pointe-Claire sont entrés en communication avec les membres de l'équipe des Amis de la santé mentale plus tôt cette année afin de poser la première brique d'un partenariat qui s'est concrétisé par la remise d'un chèque de 2 000 $ le 29 octobre dernier. Cette contribution financière du Collège CDI vise à soutenir la qualité des services offerts par les Amis de la santé mentale.

« Ce partenariat est important pour nous. Déjà, le Collège CDI nous a aidés à bâtir la plateforme d'apprentissage en ligne que nous utilisons et qui est plus importante que jamais dans les circonstances actuelles », a dit Johanne Bourbonnais, directrice générale des Amis de la santé mentale.

De son côté, le Collège CDI a profité des judicieux conseils de l'équipe des Amis de la santé mentale, conseils qui se sont avérés fort utiles tout au long de la pandémie de ces derniers mois.

« Les Amis de la santé mentale est une organisation importante du secteur de l'Ouest-de-l'Île. Nous pouvons toujours compter sur elle pour aider les citoyens qui traversent des moments difficiles », a dit M. Kelley.

Le Collège CDI est convaincu que sa contribution financière aidera l'organisation dans la poursuite de ses objectifs. « Nous remercions le Collège CDI de nous avoir choisis et de nous aider à poursuivre notre mission », a dit Mme Bourbonnais.

Depuis la pandémie, tous les services offerts par l'organisation sont hybrides, à savoir en personne, en ligne ou au téléphone. Si vous vivez dans l'Ouest-de-l'Île et que vous avez besoin d'aide pour composer avec les troubles de santé mentale d'un être cher, n'hésitez pas à communiquer avec Les Amis de la santé mentale.

Consultez la vidéo pour des images de la cérémonie de remise du chèque.

À propos du Collège CDI Administration. Technologie. Santé

Le Collège CDI s'illustre depuis 50 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 23 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l'administration, de la technologie, des soins de santé, de l'éducation à l'enfance, des études juridiques et de l'art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les employeurs.

SOURCE Collège CDI

Renseignements: François Morissette, 604-915-7288 poste 2311, [email protected]