Le Collège CDI s'associe à Ressources Saint-Jean-Vianney dans le cadre de son programme d'action communautaire

LONGUEUIL, QC, le 2 août 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec l'objectif de bonifier la présence du Collège CDI dans la collectivité longueuilloise que l'équipe des ambassadeurs du Collège CDI est entrée en communication avec Mme Catherine Fournier, députée provinciale de la circonscription de Marie-Victorin, plus tôt cette année.

« Nous tenions à souligner concrètement notre appartenance à la communauté des citoyens de la ville de Longueuil », dit Ann Circelli, directrice du campus de Longueuil. « Il est important, à notre avis, de renforcer et d'approfondir nos racines dans les communautés où nous vivons, travaillons et étudions. »

Ressources Saint-Jean-Vianney est un lieu d'accueil, de rencontres, d'aide, d'entraide et de solidarité sociale qui offre du soutien, de l'accompagnement et un programme d'activités diverses aux familles de Longueuil. Organisme bien connu depuis une vingtaine d'années dans la région, et le connaissant elle-même très bien depuis son entrée en politique, Mme Fournier a immédiatement songé à Ressources Saint-Jean-Vianney lors de ses discussions avec l'équipe du Collège CDI. « En facilitant le rapprochement, Mme Fournier a joué un rôle important dans l'établissement de ce partenariat entre le Collège CDI et Ressources Saint-Jean-Vianney, » dit Mme Circelli.

Ce partenariat s'est concrétisé le 21 juillet 2021 par l'annonce de la participation des étudiants du Collège CDI à des programmes bénévoles dans le cadre d'activités de stage en milieu professionnel et par la remise d'un chèque de 2 000 $ à Ressources Saint-Jean Vianney au nom du Collège CDI.

« Les stages en milieu professionnels permettront aux étudiants du Collège CDI d'acquérir l'expérience en milieu de travail qui enrichit leur programme de formation, » dit Mme Circelli. « La somme versée par le Collège CDI servira, quant à elle, à soutenir les programmes d'activités de Ressources Saint-Jean-Vianney. » Selon Mme Fournier, ce don permettra aux enfants qui fréquentent l'organisme d'avoir de meilleurs milieux de vie, ainsi que des camps de jour et des activités à longueur d'année.

Mme Sherry Romanado, députée fédérale de la circonscription de Longueuil-Charles-LeMoyne, qui était également présente lors de l'annonce, a souligné l'importance de tels partenariats en mentionnant qu'il était possible de réaliser de grandes choses lorsqu'on travaille main dans la main avec des objectifs communs.

M. Koba Pierre Kounde, directeur de Ressources Saint-Jean-Vianney, s'est dit ravi du partenariat. « Merci pour votre amour et pour notre communauté. Nous espérons que ce nouveau partenariat que nous nouons avec le Collège CDI portera fruit. Je suis touché par ce geste à notre endroit. C'est un nouveau point de départ pour notre organisme, » a-t-il dit.

Consultez la vidéo pour des images de la cérémonie de remise du chèque.

À propos du Collège CDI Administration. Technologie. Santé

Le Collège CDI s'illustre depuis 50 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 23 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l'administration, de la technologie, des soins de santé, de l'éducation à l'enfance, des études juridiques et de l'art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les employeurs.

