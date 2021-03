Le Collège CDI fait un don de 5 000 $ à l'hôpital de LaSalle pour un incubateur dédié aux nouveau-nés prématurés

L'Unité familiale des naissances (UFN) de l'hôpital de Lasalle effectue environ 4 000 accouchements par année. Cet incubateur de transport pour nouveau-nés prématurés permettra à l'hôpital de venir en aide aux femmes enceintes qui éprouvent des complications et qui doivent accoucher aussi tôt que 24 semaines après le début de leur grossesse. L'acquisition de cet équipement d'une valeur de 250 000 $ en 2021 sera un atout majeur pour l'Unité familiale des naissances.

Le Collège CDI a une longue histoire de contribution communautaire et cherche à soutenir les communautés dans lesquelles ses étudiants et ses employés vivent, travaillent et étudient. Tous les campus du Collège CDI au Québec participent régulièrement à plusieurs événements communautaires et caritatifs comme la Journée du chandail rose, la Journée mondiale du cœur et des collectes alimentaires.

Pour plus d'information sur le Collège CDI, suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram .

À propos du Collège CDI Administration. Technologie. Santé

Le Collège CDI s'illustre depuis 50 ans parmi les meilleurs établissements de formation professionnelle au Canada. Avec ses 25 campus répartis à travers le pays, le Collège CDI offre une multitude de programmes dans les secteurs de l'administration, de la technologie, des soins de santé, de l'éducation à l'enfance, des études juridiques et de l'art et du design. La formation proposée par le Collège CDI est axée sur la pratique et permet aux étudiants de développer les compétences les plus recherchées par les meilleurs employeurs.

SOURCE Collège CDI

Renseignements: François Morissette, 604-915-7288 poste 2311, [email protected]