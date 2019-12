Le collectif Tweed(MC) est à la recherche d'initiatives communautaires partout au Canada

SMITHS FALLS, ON, le 2 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (« Canopy Growth » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer la prochaine phase du collectif TweedMC, une initiative aux visées sociales basée sur les principes de partage des occasions économiques, d'aide à la création d'un avenir plus vert et d'encouragement des relations au sein des collectivités.

Canopy Growth avait annoncé son intention de consacrer 20 millions de dollars en quatre ans aux initiatives à visées sociales dans des collectivités canadiennes. Par l'intermédiaire du collectif Tweed, Canopy Growth redonne à la communauté tout en travaillant sur la sensibilisation, la compréhension et les relations significatives auprès des intervenants, des partenaires et des consommateurs, sans oublier le rôle que joue l'entreprise en tant que voisin et membre de la société et de la collectivité.

Dès aujourd'hui, les organismes à but non lucratif, les organismes de bienfaisance enregistrés et les zones d'amélioration commerciales du Canada qui souhaitent obtenir du financement sont invités à soumettre leurs projets novateurs aux impacts positifs à l'adresse tweedcollective.com. La période de dépôt des demandes sera ouverte pour 60 jours à compter du 2 décembre 2019.

« Le collectif Tweed incarne notre engagement à poursuivre la tradition et à exercer une influence positive dans toutes les communautés qui nous accueillent, a déclaré Hilary Black, agente d'intervention principale à Canopy Growth. Nous sommes convaincus que le cannabis peut se mettre au service du bien et nous aspirons à devenir un chef de file dans le secteur afin de contribuer à résoudre les questions sociales chères aux Canadiens. »

Afin de donner des exemples des types de projets que le collectif Tweed cherche à appuyer, Canopy Growth est heureuse d'annoncer les trois premiers organismes financés par le programme, lesquels transforment de façon importante la manière dont les Canadiens vivent et travaillent et illustrent les trois piliers d'impact du collectif Tweed, soit :

La croissance des occasions : L'accès à des possibilités, pour les résidents, permet le développement des communautés locales. Restant fidèle à l'esprit de l'impact économique et culturel qu'a eu Canopy Growth à Smiths Falls, le collectif Tweed investit dans des projets et des programmes qui soutiennent le développement des compétences des Canadiens afin de les aider à trouver leur voie vers la prospérité. À Terre-Neuve-et- Labrador et au Nouveau-Brunswick, le collectif Tweed s'est associé à la Société John Howard (site en anglais) afin d'appuyer son programme « A Step Up », lequel offre des formations et des certifications pour aider les participants, qui sont nombreux à avoir été touchés par le système de justice pénale, à se trouver un emploi et à se réinsérer dans la collectivité. La Société John Howard joue un rôle important au Canada dans les domaines de l'éducation publique et des services communautaires, ainsi qu'en faisant pression pour une réforme du système de justice pénale.

: L'accès à des possibilités, pour les résidents, permet le développement des communautés locales. Restant fidèle à l'esprit de l'impact économique et culturel qu'a eu Canopy Growth à Smiths Falls, le collectif Tweed investit dans des projets et des programmes qui soutiennent le développement des compétences des Canadiens afin de les aider à trouver leur voie vers la prospérité. À Terre-Neuve-et- et au Nouveau-Brunswick, le collectif Tweed s'est associé à la Société John Howard (site en anglais) afin d'appuyer son programme « A Step Up », lequel offre des formations et des certifications pour aider les participants, qui sont nombreux à avoir été touchés par le système de justice pénale, à se trouver un emploi et à se réinsérer dans la collectivité. La Société John Howard joue un rôle important au dans les domaines de l'éducation publique et des services communautaires, ainsi qu'en faisant pression pour une réforme du système de justice pénale. Une croissance plus verte : Les initiatives d'écologisation et de nettoyage nous aident à mieux comprendre la planète et le rôle que nous jouons dans la durabilité. Le pilier d'impact « Une croissance plus verte » du collectif Tweed rassemble les gens pour apprendre, agir et partager afin de contribuer à créer un avenir plus vert pour tous. En Colombie-Britannique, le collectif Tweed s'est associé à la Earthwise Society (site en anglais) afin d'appuyer son programme « Don't Mow, Grow! », lequel met à profit l'expérience d'Earthwise en agriculture biologique et à petite échelle afin de transformer des espaces verts de toutes tailles en jardins potagers biologiques bénéfiques pour l'environnement. En s'associant aux résidents de la région afin de les aider à cultiver leur nourriture à domicile, Earthwise remplace les terrains gazonnés avides de ressources en jardins potagers.

: Les initiatives d'écologisation et de nettoyage nous aident à mieux comprendre la planète et le rôle que nous jouons dans la durabilité. Le pilier d'impact « Une croissance plus verte » du collectif Tweed rassemble les gens pour apprendre, agir et partager afin de contribuer à créer un avenir plus vert pour tous. En Colombie-Britannique, le collectif Tweed s'est associé à la Earthwise Society (site en anglais) afin d'appuyer son programme « Don't Mow, Grow! », lequel met à profit l'expérience d'Earthwise en agriculture biologique et à petite échelle afin de transformer des espaces verts de toutes tailles en jardins potagers biologiques bénéfiques pour l'environnement. En s'associant aux résidents de la région afin de les aider à cultiver leur nourriture à domicile, Earthwise remplace les terrains gazonnés avides de ressources en jardins potagers. La croissance des liens : Le sentiment d'appartenance donne un sens à nos vies et est essentiel à la construction de communautés dynamiques. Tout au long de sa croissance, Canopy Growth s'est efforcée de conserver la culture familiale et communautaire qui a été un facteur clé de son succès. Le collectif Tweed appuie des projets qui encouragent la connectivité grâce à des intérêts communs, à une meilleure accessibilité et à la création d'espaces publics accueillants. À Toronto , le collectif Tweed s'est associé au projet Laneway (site en anglais) afin de favoriser la « croissance des liens » en transformant des ruelles de la ville en espaces publics dynamiques, animés par les arts et la culture, le commerce, les loisirs et la collectivité.

Visitez le site Web tweedcollective.com pour obtenir de plus amples renseignements sur le programme et soumettre un projet.

Poussons vert l'avenir (et un bel avenir commun).

Tweed

Tweed est une marque de cannabis reconnue à l'échelle mondiale et une filiale de Canopy Growth Corporation (TSX : WEED, NYSE : CGC). La société a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle. Tweed ne fait pas que vendre du cannabis; elle encourage les discussions au sujet d'un produit dont on a tous entendu parler sans toutefois bien le connaître. Elle est accessible et amicale, tout en étant fiable et digne de confiance. En plus de fabriquer des produits du cannabis sécuritaire et de grande qualité qui servent de référence dans le secteur, Tweed agit comme chef de file pour s'assurer que le secteur du cannabis légal connaisse une croissance responsable et exerce une influence positive. C'est dans cette optique que s'inscrit le partenariat de Tweed avec Uber et MADD Canada en vue d'accroître la sensibilisation aux dangers de conduire sous l'influence du cannabis, la création de la Hi. Society pour appuyer la formation des conseillers en cannabis partout au pays et le collectif Tweed qui investit dans des initiatives sociales responsables, lesquelles transformeront la manière dont les Canadiens mènent une vie enrichissante. Ce ne sont là que quelques exemples de la manière dont Tweed contribue à faire avancer ce nouveau secteur d'activités extraordinaire. Pour en savoir plus, consultez le site Web www.tweed.com.

Canopy Growth Corporation

Canopy Growth (TSX : WEED, NYSE : CGC), un leader mondial diversifié dans le domaine du cannabis, du chanvre et d'appareils liés au cannabis, propose plusieurs marques distinctes de cannabis et plusieurs variétés sélectionnées avec soin sous forme de fleurs séchées, d'huile et de gélules, ainsi que des appareils médicaux par l'intermédiaire de sa filiale Storz & Bickel GMbH & Co. KG. De l'innovation de produits et de procédés à l'exécution sur les marchés, Canopy Growth est portée par la passion du leadership et par un engagement à bâtir une société d'envergure mondiale un produit, un établissement et un pays à la fois. Canopy Growth exerce ses activités dans plus d'une dizaine de pays sur cinq continents.

La division médicale de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics, est fière de consacrer ses efforts à former les professionnels de la santé, à mener des recherches cliniques rigoureuses et à permettre au public d'approfondir sa compréhension du cannabis; elle a par ailleurs affecté des millions de dollars à la recherche commercialisable de pointe et au développement de propriété intellectuelle. Spectrum Therapeutics offre une gamme de produits à spectre complet identifiés à l'aide du code de couleurs Spectrum, ainsi que le cannabinoïde Dronabinol sous la marque Bionorica Ethics.

Canopy Growth exploite des magasins de vente au détail à l'échelle du Canada sous ses bannières récompensées Tweed et Tokyo Smoke. Tweed est une entreprise de production de cannabis reconnue à l'échelle mondiale qui a mis en place un vaste et solide réseau en mettant l'accent sur des produits de qualité et des relations constructives avec sa clientèle.

De nos inscriptions historiques aux Bourses de Toronto et de New York à notre expansion internationale continue, la fierté d'offrir de la valeur aux actionnaires grâce à notre leadership est profondément enracinée dans tout ce que nous faisons à Canopy Growth. Canopy Growth a établi des partenariats avec des leaders du secteur dont Snoop Dogg et Seth Rogen, des icônes du cannabis, les légendes de la culture du cannabis DNA Genetics et Green House Seeds, ainsi que le leader des breuvages alcoolisés selon le palmarès Fortune 500, Constellation Brands, pour n'en nommer que quelques-uns. Canopy Growth exploite 11 installations de production de cannabis autorisées pour une capacité de production de plus de 10,5 millions de pieds carrés, dont plus d'un million de pieds carrés sont agréés en matière de bonnes pratiques de fabrication. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.canopygrowth.com.

Avis concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens attribué dans la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes en vigueur sur les valeurs mobilières. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs et l'information prospective se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « planifie », « s'attend à », « ne s'attend pas à », « est attendu », « estime », « a l'intention de », « anticipe », « n'anticipe pas », « croit », ou d'autres expressions similaires, et stipulent que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « vont » être prises, survenir ou être obtenus. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Canopy Growth ou de ses filiales diffèrent considérablement de ceux avancés ou suggérés dans les énoncés prospectifs ou l'information prospective contenus dans le présent communiqué. Des exemples de tels énoncés comprennent les énoncés concernant l'appui à un futur projet. Les risques, les incertitudes et d'autres facteurs entrant en ligne de compte dans l'information prospective pourraient porter en réalité les événements, les résultats, le rendement, les perspectives et les possibilités à différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ladite information prospective, y compris les piliers d'impact, ainsi que des risques qui figurent dans la notice annuelle de la Société du 25 juin 2019 déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et disponible dans le profil d'émetteur de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Même si la Société croit que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs ou l'information prospective dans le présent communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces renseignements et aucune garantie n'est fournie que ces événements se produiront dans les délais divulgués ou même qu'ils se produiront ou non. Les énoncés prospectifs et l'information prospective aux présentes sont formulés en date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières en vigueur ne l'y obligent.

SOURCE Tweed Inc.

Renseignements: Carly Pickett, Relations avec les médias, carly.pickett@canopygrowth.com, 343 996-3234; Relations avec les investisseurs : Tyler Burns, Tyler.Burns@canopygrowth.com, 855 558-9333, poste 122

Related Links

canopygrowth.com