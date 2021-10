DLYS par ROSE ScienceVie accueille le microproducteur Cannafrogs de Sutton

HUNTINGDON, QC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie inc. (« ROSE »), une figure de proue de l'industrie du cannabis au Québec, a annoncé cette semaine un partenariat avec le microproducteur Cannafrogs. Cette nouvelle relation permet d'intégrer officiellement les produits artisanaux locaux du groupe québécois de Sutton à la famille DLYS -- un collectif de marques de fabricants de cannabis artisanal du Québec, sélectionné par ROSE.

Cannafrogs est le quatrième microproducteur à avoir rejoint DLYS cette année.

« Cette relation témoigne de l'impact que les microproducteurs québécois ont sur notre industrie », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Cannafrogs fait et réalise des choses à l'échelle locale qui sont très intéressantes. Nous sommes ravis d'accueillir toute leur équipe au sein de DLYS. »

Grâce à des techniques hydroponiques de pointe, le président de Cannafrogs, Marc-Olivier Ledoux, affirme que leur méthode de production permet une plus grande précision dans leur travail, ce qui se reflète dans la qualité du produit.

« Nous utilisons un système d'irrigation à deux niveaux, qui s'adapte au cycle de vie personnalisé de nos plantes », a déclaré M. Ledoux. « C'est très spécialisé, et les résultats sont incroyables. Nous sommes reconnaissants envers ROSE de croire en nous et en notre façon de faire les choses ici à Sutton. Avoir notre place au sein de DLYS est très important pour nous, et pour les autres petits producteurs du Québec. »

M. Ledoux est la barre de Cannafrogs avec son associé Steven Boucher. Gelato33 est leur premier produit sous le nom régional de DLYS « Sutton ». Gelato33, une variété hybride à dominante indica, sous forme de fleurs séchées, est actuellement offerte exclusivement à la SQDC.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

En tant qu'entreprise privée québécoise, ROSE ScienceVie s'engage à ce que le Québec soit en mesure de bénéficier de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services spécifiques à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur le marché québécois. Pour plus d'informations, consultez le site www.roselifesience.ca.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie Inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

À propos de Cannafrogs

Niché dans les Cantons-de-l'Est au Québec, dans la région de Sutton, Cannafrogs est un microproducteur de cannabis autorisé à l'échelle locale qui se spécialise dans les techniques de culture hydroponique de pointe, permettant une meilleure adaptation au cycle de vie personnalisé des plantes. Il est membre du collectif de cannabis artisanal DLYS de ROSE ScienceVie Inc.

SOURCE ROSE ScienceVie

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Valentine Vaillant, Vice-présidente au marketing et aux ventes, [email protected], 438 989-6654