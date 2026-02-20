Cette transition à la direction positionne 1VALET pour accélérer le déploiement de son système d'exploitation unifié pour immeubles intelligents à travers l'Amérique du Nord

OTTAWA, ON, le 20 févr. 2026 /CNW/ - 1VALET Corp. (« 1VALET » ou la « Société »), chef de file des systèmes d'exploitation pour immeubles intelligents et des interphones vidéo, a annoncé aujourd'hui la nomination de Demetrios Barnes au poste de chef de la direction, avec effet immédiat.

M. Barnes apporte à 1VALET une solide expérience en opérations, en stratégie de mise en marché et en marchés des capitaux. Plus récemment, il occupait le poste de chef de l'exploitation chez SmartRent, où il a contribué à faire croître l'entreprise pour en faire une plateforme proptech mondiale et à soutenir sa transition vers les marchés publics. Sa carrière couvre des entreprises en forte croissance ainsi que des environnements d'exploitation à grande échelle, avec un accent constant sur l'exécution, les résultats clients et une croissance disciplinée à travers le matériel, les logiciels et les services.

Dans le cadre de cette évolution du leadership, Jean-Pierre Poulin, fondateur de 1VALET, assumera le rôle de président exécutif du conseil. À ce titre, M. Poulin se retirera des opérations quotidiennes pour se concentrer sur la gouvernance du conseil, l'orientation stratégique, les relations externes clés et les partenariats, ainsi que sur la croissance internationale, tout en continuant de soutenir la vision à long terme de la Société.

Depuis la fondation de 1VALET, M. Poulin a bâti l'une des plateformes d'immeubles intelligents les plus complètes de l'industrie, ancrée dans son expérience directe à titre de propriétaire et d'exploitant. Sous sa direction, 1VALET s'est forgé une solide réputation de fiabilité, d'intégration poussée matériel-logiciel et d'approche centrée sur le client auprès des promoteurs, gestionnaires d'actifs et exploitants à travers l'Amérique du Nord.

« Demetrios est un opérateur chevronné qui possède une grande crédibilité dans les écosystèmes de l'immobilier et de la proptech », a déclaré Jean-Pierre Poulin, président exécutif du conseil de 1VALET. « Le conseil d'administration est convaincu que cette transition permettra à 1VALET d'exécuter sa stratégie avec encore plus de focus et d'ampleur, tout en préservant les solides fondations, la culture et la confiance client que nous avons bâties au fil des années. »

« L'industrie immobilière est prête pour une approche plus intelligente et plus complète des technologies du bâtiment », a affirmé M. Barnes. « J.P. a bâti 1VALET avec une vision claire ancrée dans la réalité opérationnelle, et cela se reflète autant dans le produit que dans la culture. Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est la solidité de la plateforme et de l'équipe qui la soutient. »

M. Barnes a également souligné le rôle clé du leadership technologique de 1VALET. « Le travail livré par Hanna Haddad, chef de la technologie, et l'équipe d'ingénierie est exceptionnel », a-t-il ajouté. « Ils ont développé un système de calibre entreprise, profondément intégré et aligné sur la réalité opérationnelle des immeubles. J'ai hâte de collaborer étroitement avec Hanna pour continuer à faire évoluer le produit et repousser les limites de ce qu'une plateforme d'immeubles intelligents peut offrir. »

Selon M. Barnes, l'industrie de la proptech traverse actuellement un point d'inflexion important. « On observe un écart grandissant dans notre secteur : des produits qui s'intègrent mal entre eux, des entreprises qui perdent leur focus, qui priorisent les profits au détriment des partenariats, et une fatigue applicative qui crée une réelle insatisfaction chez les exploitants et les résidents que nous devons servir », a-t-il déclaré. « Les partenaires sont trop souvent oubliés. Chez 1VALET, une entreprise bâtie par des opérateurs pour des opérateurs, nous croyons que la proptech repose sur les partenariats, la confiance et l'excellence dans l'exécution. C'est là que je mets toute mon attention. Point final. »

Sous la direction de M. Barnes, 1VALET accélérera son positionnement comme la plateforme d'immeubles intelligents la plus complète du marché, en unifiant le contrôle d'accès, les interphones vidéo, l'IoT, l'expérience résident et les opérations immobilières au sein d'un système unique. La Société priorisera une croissance disciplinée en Amérique du Nord tout en poursuivant une expansion internationale mesurée, appuyée sur de solides partenariats locaux, l'alignement réglementaire et la préparation opérationnelle.

« Ayant moi-même été gestionnaire d'actifs, je comprends la pression exercée sur les équipes pour offrir une meilleure expérience résident tout en gérant la complexité en arrière-plan », a conclu M. Barnes. « Notre mission est simple : faire mieux fonctionner les immeubles pour tous. En combinant une technologie de pointe à une exécution rigoureuse, nous croyons que 1VALET est idéalement positionnée pour définir l'avenir des communautés intelligentes. »

