Le cœur de Montréal s'anime et s'illumine cet hiver

Luminothérapie, les Jardins d'Hiver et le parcours Sur les traces du Père Noël

MONTRÉAL, le 13 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le cœur de Montréal sera bien vivant cet hiver ! Dès le 15 novembre et jusqu'à la mi-mars, le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Montréal centre-ville, le village de Noël de Montréal, XP_MTL et leurs partenaires offriront des activités riches, complémentaires et représentatives de la créativité de la métropole. Les Montréalais.es sont invités à venir profiter de la saison hivernale de manière sécuritaire et à vivre le temps des Fêtes au centre-ville grâce à une multitude d'expériences gratuites. Installations lumineuses, décors féériques et aménagements chaleureux habilleront la rue Sainte-Catherine à partir d'Atwater et dans le Quartier des spectacles, alors que la rue Sainte-Catherine sera piétonnisée de la rue De Bleury au boulevard Saint-Laurent.

Destination idéale pour profiter pleinement de la saison froide en ville, le centre-ville accueillera les visiteurs pour les emplettes des Fêtes, illuminera le cœur des familles et invitera les Montréalais.es à parcourir le cœur battant de la métropole.

« Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour les Montréalaises et les Montréalais, plongés au cœur d'une lutte de tous les instants contre la pandémie de la COVID-19. Alors que se profile la saison froide et le temps des Fêtes, je suis ravie de voir que la créativité sera à nouveau mise à profit afin d'égayer cet hiver bien particulier. Le centre-ville a besoin de notre soutien cette année plus que jamais, et j'invite la population à venir en grand nombre voir les installations qui prendront forme au cœur de notre ville et à encourager, du même coup, nos commerçants qui les attendent les bras ouverts », a déclaré la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

DES EXPÉRIENCES HIVERNALES ORIGINALES ET ENCHANTERESSES

Lumières sur Peel : honorer les clans de Kanien'keha:ka

À partir du 15 novembre 2020

Sur la rue Peel

Une initiative de la SDC Montréal centre-ville en partenariat avec Mohawk Council of Kahnawake, Heritage Portfolio, Korlcc et l'arrondissement de Ville-Marie.

En plein cœur du centre-ville, laissez-vous transporter par la magie des lumières qui seront installées dans les rues, puis sur la rue Peel et remontez le temps en découvrant les origines de l'histoire des clans de Kanien'keha:ka ! Ce décor et cette scénographie lumineuse complètent les séances de magasinage au centre-ville, qui s'annonce pas banales. En plus des activités proposées, un Grand Concours de Noël et une campagne « Gagne tes achats » sont proposés durant le temps des Fêtes pour encourager les commerces et les restaurants du centre-ville. Pour plus d'informations, rendez-vous sur montrealcentreville.ca

Sur les traces du Père Noël

Du 21 novembre au 28 décembre 2020

Sur la rue Sainte-Catherine

Une coproduction de la SDC Montréal centre-ville et Dotti&cie

En partant sur les traces du Père Noël, toutes les générations de la famille découvriront un véritable parcours qui lancera les festivités des Fêtes en toute sécurité. Des objets en lien avec Noël ont été dissimulés dans les vitrines des commerçants du centre-ville. Grâce au passeport Sur les traces du Père Noël, vous pourrez aider le Père Noël et Rudolph, son renne, à assurer une fête de Noël pour tous les enfants en participant à deux activités gratuites remplies de défis et de joie : le trajet des lutins taquins et la mission de Rudolph. En participant à ces activités, vous devenez admissibles pour remporter de multiples prix d'une valeur totale de plus de 20 000 $ ! Retrouvez également trois traditionnels chars allégoriques du Défilé du Père Noël Montréal centre-ville tels que : l'Atelier des jouets, le bureau de poste et le populaire char du vrai Père Noël.

Luminothérapie | Cœur battant

Du 3 décembre 2020 au 14 mars 2021

Dans le Quartier des spectacles

Cette année, l'expérience de Luminothérapie se transforme en un parcours d'œuvres lumineuses, sonores, participatives et contemplatives dans le Quartier. Les visiteurs pourront explorer une dizaine d'installations signées par des créateurs locaux qui s'ajouteront progressivement jusqu'à la mi-mars, et déambuleront à travers une scénographie lumineuse et sonore le long de la rue Sainte-Catherine.

Parmi ces œuvres, l'iconique Loop conçue par Olivier Girouard, Jonathan Villeneuve et Ottoblix revient sur la place des Festivals avec une nouvelle conception visuelle qui célèbre la littérature québécoise réalisée avec le soutien de la SODEC. Composée de 12 zootropes géants, l'installation doit être activée pour voir s'animer et défiler des images d'illustrateurs québécois inspirées d'œuvres littéraires de grands auteurs d'ici comme, entre autres, Joséphine Bacon, Dany Laferrière et Wajdi Mouawad. Sur la façade du Pavillon Président-Kennedy de l'UQAM, la vidéoprojection Index par Ottoblix donnera vie à ces illustrations.

Jardins d'Hiver

Du 5 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Sur l'Esplanade de la Place des Arts et sur la rue Sainte-Catherine dans le Quartier des spectacles

Une initiative du Village de Noël de Montréal

Un parcours féérique. Voici résumés les Jardins d'Hiver, un aménagement qui enchantera petits et grands alors qu'ils découvriront un chemin bien spécial qui les amènera au pied d'un majestueux Grand sapin ainsi que devant des petits chalets offrant une exposition de scénettes merveilleuses. En famille ou entre amis, ils pourront également se détendre à la Forgerie ou à la Fabrique, deux terrasses illuminées aux ambiances uniques et invitantes. Que ce soit entre deux séances de magasinage ou après un ravitaillement chez les restaurateurs avoisinants, les Jardins d'Hiver sont un rendez-vous idéal pour prendre une pause et apprécier la beauté du temps des Fêtes à Montréal.

Achat local

Une initiative d'XP_MTL

XP_MTL invite tous les Montréalais.es à acheter local et à soutenir les détaillants du centre-ville pour les cadeaux des Fêtes. À court d'idées ? Six influenceurs ont été interviewés pour partager leurs coups de cœur du centre-ville, de leurs magasins à leurs restaurants préférés. Rendez-vous sur xpmtl.com pour vous inspirer !



Qu'en est-il de la magie des Fêtes ? Restez à l'affût ! XP_MTL prévoit d'apporter du réconfort dans le cœur des Montréalais.es cette année. Tous seront invités à parcourir le centre-ville à la recherche de la plus belle vitrine des Fêtes pour courir la chance de gagner un grand prix sur nos réseaux sociaux. Une Odyssée expérientielle de plusieurs installations géantes en plein cœur du centre-ville permettra aussi à petits et grands de raviver leurs souvenirs d'enfance ou de s'en créer de nouveaux.



CITATIONS DES PARTENAIRES

« Nos études le démontrent : l'avantage compétitif du centre-ville par rapport aux achats réalisés en ligne, c'est d'offrir une expérience de qualité à la clientèle. Tout est mis en œuvre pour soutenir les efforts de nos milliers d'entreprises membres : une accessibilité accrue, la brigade de propreté de Montréal centre-ville active 7 jours sur 7, plus de 700 illuminations installées dès maintenant sur le domaine public et une programmation d'activités offertes par Montréal centre-ville et ses partenaires. »

Émile Roux, directeur général de Montréal centre-ville

« Dans le contexte actuel, le cœur de notre ville tout comme les Montréalais.es ont besoin d'une énergie nouvelle pour la saison hivernale. C'est dans cette optique et dans la continuité de nos actions estivales, que nous avons, avec nos partenaires créé une expérience attrayante et sécuritaire invitant le public à profiter autrement de l'hiver en ville et du temps des Fêtes. »

Éric Lefebvre, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles

« Avec les Jardins d'Hiver, nous voulons mettre du baume au cœur des Montréalais.es après une année éprouvante, et ce, en toute sécurité. Ce beau projet, réalisé en collaboration avec la Place des Arts, aboutit grâce au soutien de la Ville de Montréal, de la Société de développement commercial Montréal centre-ville, du Complexe Desjardins et du Partenariat du Quartier des spectacles. Nous les remercions chaleureusement ainsi que nos autres partenaires pour leur appui d'autant plus précieux dans cette période difficile. »

Line Basbous, directrice générale de l'organisme Village de Noël de Montréal

« Notre objectif est de répandre du bonheur, de la magie et du réconfort tout l'hiver pour améliorer l'expérience des Montréalais.es au centre-ville et ainsi appuyer les commerçants. Grâce à l'appui de nos partenaires Ivanhoé Cambridge, Montréal Centre-ville et la Ville de Montréal, nous sommes heureux de nous joindre à l'effort collectif et contribuer à soutenir les détaillants d'ici pour la période du vendredi fou et de l'achat des cadeaux de Noël. »

Jean-François Daviau, fondateur de XP_MTL

