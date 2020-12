Le CODDPSH déplore le manque d'ouverture dont fait preuve le gouvernement à l'égard des personnes en situation de handicap

MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Collectif des organismes pour la défense des droits des personnes en situation de handicap (CODDPSH) déplore le fait que le ministre de la Santé et des Services sociaux ait refusé de le rencontrer à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, ce jeudi le 3 décembre. Nous considérons que ce refus est significatif de l'incompréhension qu'a ce ministère des enjeux spécifiques des populations que nous représentons.

« Le CODDPSH a envoyé cet automne plusieurs centaines de cartes postales afin de sensibiliser le ministre aux revendications de cette population vulnérable. En guise de réponse, nous avons été, une fois de plus, recommandés à des attachés ne disposant d'aucun pouvoir décisionnel. Le ministre fait ainsi preuve d'aveuglement volontaire. Pire encore : il se rend complice de la précarisation des conditions de vie des personnes en situation de handicap, population qui, on le sait, compte déjà parmi les plus durement touchée par la pandémie. » - François Allard, Agent de défense des droits, Ex aequo

« Est-il normal qu'en cette Journée internationale des personnes handicapées, alors que ma communauté a envoyé plus de 500 cartes faisant état de nos difficultés, le ministre refuse de nous accorder une seule heure sur son emploi du temps ? » - Marie-Blanche Rémillard, présidente de conseil d'administration, Moelle épinière et Motricité Québec.

Par chance, l'ensemble des partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale ont pour leur part consenti à nous rencontrer. Nous ne pouvons qu'espérer qu'ils défendent efficacement le message que nous leur transmettrons à leurs vis-à-vis du salon bleu.

Les cartes envoyées regroupaient quatre revendications que nos organismes ont jugées comme les plus prioritaires : l'accessibilité des réaménagements urbains, les obstacles posés par les mesures de distanciation sociale pour les personnes ayant des besoins en accompagnement, le financement des programmes de soutien à domicile et l'adaptation des soins offerts en CHSLD pour les personnes en situation de handicap.

« Les revendications que porte le CODDPSH ne procèdent pas d'un choix arbitraire. Tout au contraire, elles ont été sélectionnées car elles concernent les problèmes qui ont affecté le plus sévèrement les membres de ma communauté durant la pandémie. Dans ce contexte, je crains que le mutisme dont fait preuve le gouvernement à notre égard soit le signe qu'il a fait le choix de sacrifier des gens comme moi sur l'autel de la rigueur budgétaire. » - Steeve Desaulniers, président du conseil d'administration d'Ex aequo

« Les politiques du ministère de la Santé et des Services sociaux tendent à assimiler les besoins des personnes en situation de handicap à ceux plus larges des personnes aînées. Ce faisant, il néglige le caractère spécifique de leurs revendications qui, pour la plupart, diffèrent significativement de celles portées par une population en perte d'autonomie. » - Walter Zelaya, Directeur général, Moelle épinière et Motricité Québec

Le CODDPSH regroupe plus de quinze organismes, plusieurs comptant parmi les plus actifs et militants du milieu des personnes en situation de handicap. Il fut mis sur pied à l'été 2020 et a pour fin de contraindre le gouvernement à tenir compte des réalités souvent difficiles vécues au quotidien par les personnes en situation de handicap.

Renseignements: François Allard, agent de défense des droits, Ex aequo, [email protected], Bureau : (514) 288-3852 poste 229, ww.exaequo.net ; Walter Zelaya, Directeur général, Moelle épinière et Motricité Québec, [email protected], Bureau : (514) 341-7272, http://www.moelleepiniere.com/

