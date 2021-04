Le CMFC et la CSLTCM réclament des améliorations aux soins de longue durée au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 26 avril 2021 /CNW/ - Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), en partenariat avec la Canadian Society for Long-Term Care Medicine (CSLTCM), est ravi de publier l'Énoncé de position conjoint sur le rôle des médecins de famille dans les établissements de soins de longue durée1.

Les médecins de famille dispensent des soins complets et globaux dans les établissements de soins de longue durée (SLD), l'un des principaux contextes de soins décrits dans le Profil professionnel en médecine de famille2. Les soins de longue font partie de la vision du CMFC pour l'avenir de la pratique de médecine de famille. Incarnée par le Centre de médecine de famille3, cette vision met l'accent sur les soins centrés sur le patient, la capacité de s'adapter aux besoins de la communauté et la collaboration interprofessionnelle dans les cabinets de médecine de famille et dans le contexte plus vaste du voisinage médical du patient -- un réseau constitué des autres fournisseurs et services de soins de santé impliqués dans le soin des patients.

Bien que le récent budget du gouvernement fédéral ait annoncé un financement de 3 milliards de dollars sur cinq ans dans le secteur des SDL, il reste beaucoup à faire pour assurer la qualité des soins dans ces établissements. C'est pourquoi le CMFC et la CSLTCM plaident conjointement pour que des améliorations soient apportées à l'échelle du système afin que des normes nationales exhaustives soient mises en place. L'énoncé de position préconise quatre mesures essentielles à appliquer pour favoriser une meilleure qualité des soins et améliorer le système de SLD au Canada :

Mettre en œuvre des normes nationales pour les soins aux patients dans les établissements de SLD

Accroître le financement de la dotation en personnel

Soutenir un rôle de premier plan pour les médecins de famille à la direction médicale des établissements

Intégrer des communications efficaces et cohérentes pour assurer la continuité des soins centrés sur le patient

« Nous voulons rendre hommage aux médecins de famille pour l'important travail qu'ils accomplissent présentement dans les SLD et qui maintiennent le cap malgré les turbulences soulevées par la pandémie », dit la directrice générale et chef de la direction du CMFC, Francine Lemire, MD CM, CCMF, FCMF, CAÉ, IAS.A. « Notre énoncé de position insiste sur plusieurs changements clés qui permettraient de stabiliser les SLD et de positionner les médecins de famille pour qu'ils puissent mieux contribuer à la mise en œuvre de politiques et procédures cliniques dans les établissements de SLD et améliorer les soins centrés sur les patients. »

Tandis que les médecins de famille continuent de déployer d'immenses efforts dans les établissements de SLD pour dispenser aux résidents des soins de qualité centrés sur le patient, certains changements s'imposent et doivent être apportés de toute urgence pour améliorer le système. « Avec la pandémie de COVID-19, la dure réalité dans le secteur des SLD est brusquement sortie de l'ombre, révélée au grand jour. Ça a été une année désastreuse. Malgré le travail fantastique -- et souvent héroïque -- réalisé au quotidien dans nos établissements de SDL, les médecins de famille insistent depuis longtemps sur la nécessité d'apporter des changements majeurs à ce système », souligne le président de la CSLTCM, Patrick Quail, MB, CCMF, FCMF. « La CSLTCM existe pour renforcer les capacités de leadership des médecins dans le secteur des SLD, tant dans le rôle officiel de directeur médical que dans celui de médecin traitant auprès des patients. Le présent document appuie cet effort de plaidoyer en définissant quatre importantes voies d'amélioration des soins dispensés aux résidents. »

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Représentant plus de 40 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme professionnel qui établit les normes et procède à l'agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos de la Canadian Society for Long-Term Care Medicine

La Canadian Society for Long Term Care Medicine (CSLTCM) est une communauté de professionnels de la santé, pour la plupart des médecins de famille qui partagent un intérêt pour la qualité des soins des résidents qui vivent et meurent dans les maisons de soins infirmiers au Canada. Incorporée depuis 2003, la CSLTCM appuie le rôle des médecins de famille dans les soins en collaboration centrés sur la personne et les améliorations à la qualité de vie des résidents en SLD.



1 Collège des médecins de famille du Canada. Énoncé de position conjoint sur le rôle des médecins de famille dans les établissements de soins de longue durée. Mississauga (ON) : Collège des médecins de famille du Canada ; 2021. Dans : https://www.cfpc.ca/CFPC/media/PDF/Role-medecins-de-famille-soins-de-longue-duree-Mars-2021.pdf. 2 Collège des médecins de famille du Canada. Profil professionnel en médecine de famille. Mississauga (ON) : Collège des médecins de famille du Canada ; 2018. Dans : https://portal.cfpc.ca/resourcesdocs/uploadedFiles/About_Us/FM-Professional-Profile-FR.pdf. Date de consultation : Le 14 avril 2021. 3 Collège des médecins de famille du Canada. Centre de médecine de famille -- Vision [site Web]. 2019. https://patientsmedicalhome.ca/fr/vision/. Date de consultation : Le 14 avril 2021.

SOURCE Collège des médecins de famille du Canada

