Le Club des petits déjeuners reçoit une part de l'augmentation de salaire de Paul St-Pierre Plamondon

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - L'organisme Le Club des petits déjeuners bénéficie de la hausse de salaire du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon qui lui remet 1500 $ de sa poche. Le don sera remis exclusivement pour les écoles de la circonscription Camille-Laurin.

Rappelons que les députés du Parti Québécois avaient annoncé au courant du mois de mai qu'ils n'accepteraient que la moyenne de l'augmentation de salaire consentie aux travailleurs de la fonction publique et qu'ils remettraient le reste à des organismes. Après des dons aux organismes Infologis, Loge m'entraide et la Fondation des artistes du Québec, c'est maintenant Le Club des petits déjeuners qui reçoit une somme d'argent du député de Camille-Laurin.

« Dans la circonscription de Camille-Laurin, seulement 4 écoles ont accès au Club des petits déjeuners. Il y a cependant 13 écoles éligibles : cela implique que ces écoles ont toutes un indice de défavorisation (IMSE) de 8, 9 ou 10, soit les niveaux les plus élevés. Il y a certes un besoin urgent pour de nombreux enfants à travers le Québec, mais la situation est encore plus difficile dans l'est de Montréal, particulièrement dans Mercier-Est et Ouest. C'est une cause qui me tient à cœur et j'ai eu l'occasion d'y être grandement sensibilisé par les acteurs de ma circonscription », a déclaré d'emblée le chef péquiste.

En effet, le Club des petits déjeuners est présent dans quatre écoles de la circonscription et dessert environ 1410 élèves. Le député de Camille-Laurin et le chef du Parti Québécois a d'ailleurs eu l'occasion de visiter récemment l'un des Clubs des petits déjeuners organisé au sein de l'école Louis-Dupire.

« La mobilisation du Club des petits déjeuners depuis près de 30 ans permet aux élèves de démarrer leur journée avec un apport alimentaire nécessaire à leur réussite scolaire. J'ai aussi pu constater sur le terrain, lors de ma visite, les bienfaits de cet organisme qui combat l'insécurité alimentaire chez nos tout-petits chaque jour, et ce dans la dignité », a poursuivi le chef du Parti Québécois.

Paul St-Pierre Plamondon rappelle qu'un gouvernement du Parti Québécois mettra en place un service universel d'alimentation pour les écoles primaires du Québec afin de permettre à chaque enfant de commencer la journée avec le ventre rempli. En date du 3 avril 2023, le chef du Parti Québécois a d'ailleurs déclaré : « L'objectif est simple : zéro ventre vide. Dans une société développée et riche comme la nôtre, aucun jeune ne devrait aller à l'école sans manger à sa faim, au point de n'être pas capable de se concentrer et de s'appliquer correctement en classe. Pour tous ceux qui le souhaitent et qui le désirent, des dîners et des collations devraient être disponibles, dans toutes les écoles du Québec », conclut le chef du Parti Québécois.

