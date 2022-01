Le club de golf Beaurivage de Lévis diversifie ses activités et ajoute un volet hivernal!

Pratiquez les activités sportives en plein air les plus tendance cet hiver au club de golf Beaurivage!

LÉVIS, QC, le 18 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le club de golf Beaurivage de Lévis sort de son hibernation et diversifie son offre de services au grand plaisir des amateurs de plein air. Que ce soit en famille, en couple, entre amis ou en solo, les adeptes de sports hivernaux pourront s'adonner à une multitude d'activités. Situé à seulement cinq minutes des ponts, le golf est le terrain de jeux par excellence pour ceux qui souhaitent pratiquer la raquette hors-piste . Un circuit de 3 km est dédié aux adeptes de vélo sur neige « fat-bike » . Pour le patin , un parcours en forêt de près de 2 km de sentiers glacés, à découvrir autant le jour que le soir, est l'un des plus beaux de la région. Les amateurs de ski de fond peuvent profiter d'un départ à partir de nos installations, en collaboration avec le Club de ski de fond Saint-Étienne.

En plus du service de location de « fat-bikes », casques, patins, stabilisateurs pour patinage pour les enfants, les visiteurs peuvent profiter des installations intérieures pour se réchauffer, boire un café ou un chocolat chaud. Le service de bar rouvrira dès que les restrictions sanitaires seront levées. « Notre équipe souhaitait offrir des activités pouvant être réalisées dans un contexte sécuritaire. Nous savons à quel point il est important, particulièrement en ce moment, de bouger et de profiter du grand air » souligne Véronique Girard, directrice générale.

À noter que les horaires et activités peuvent varier en fonction des conditions météorologiques et des directives gouvernementales liées à la pandémie.

Lieu :

Club de golf Beaurivage, 162, chemin Saint-Grégoire, Lévis, Québec, G6J 1E8

Horaire :

Lundi, mardi et mercredi : fermé (à l'exception des réservations de groupes)

Jeudi, vendredi et samedi : 9 h à 21 h | Dimanche : de 9 h à 20 h

Tarifs

Mesures sanitaires en place

À propos du club de golf Beaurivage

Fondé il y a plus de 30 ans, le club de golf Beaurivage offre un parcours de neuf trous ainsi qu'un champ de pratique. Après une année d'inactivité en 2020, l'entreprise a changé d'administration en juin 2021 pour devenir la propriété des gens d'affaires bien connus dans le domaine hôtelier Manon Fortin et Jean-Guy Sylvain (propriétaires de plusieurs hôtels dont l'Hôtel le Concorde de Québec). Leurs associés, Véronique Girard et Jean-Michel Fortin, assurent les opérations du club. Au printemps 2021, des travaux majeurs ont été apportés par la nouvelle organisation afin d'offrir un terrain de qualité là où il est agréable de se retrouver entre amis ou en famille, et maintenant, été comme hiver !

SOURCE Le club de golf Beaurivage de Lévis

Renseignements: Véronique Girard - [email protected]