MONTRÉAL, le 17 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Peak Fintech Inc. (CSE: PKK) (OTCQX: PKKFF) (« Peak » ou la « Société »), une société fournisseur de services Fintech et gestionnaire du Cubeler Business Hub, a annoncé aujourd'hui que le distributeur de collations et de boissons non alcoolisées et membre du Business Hub, Xiamen Guangzhui Ltd. (« XGL »), a obtenu les droits exclusifs de distribution des boissons énergisantes Red Bull aux dépanneurs de Petro China et Sinopec dans 3 autres provinces en Chine.

La nouvelle survient un peu plus de 30 jours après que Red Bull a accordé des droits similaires à XGL dans 5 provinces chinoises. Avec des droits de distribution exclusifs maintenant dans 8 provinces, XGL est déjà au tiers du chemin pour atteindre son objectif d'avoir les droits de distribution exclusifs pour la populaire boisson énergisante dans toutes les provinces de la Chine. Un exploit que l'entreprise a pu réaliser dans seulement les 8 premiers mois de son arrivée au Business Hub. En vertu de l'accord entre Peak et XGL, qui stipule que les clients de XGL ne peuvent acheter les boissons Red Bull de XGL que via la plateforme Gold River et le Business Hub, chaque province pour laquelle XGL reçoit les droits exclusifs de Red Bull garantit essentiellement l'arrivée d'un certain nombre de dépanneurs de cette province au Business Hub.

À propos du Groupe Peak Fintech Inc. :

Le Groupe Peak Fintech Inc. est la société mère d'un groupe de filiales innovantes du domaine des technologies financières (Fintech) opérant principalement dans le secteur des prêts commerciaux. Les filiales de Peak rassemblent des institutions financières de prêts et des entreprises pour créer le Cubeler Business Hub, un écosystème où l'analyse de données et l'intelligence artificielle sont utilisées pour faciliter les transactions entre les membres de l'écosystème. Pour plus d'informations : http://www.peakfintechgroup.com

Pour toute information, communiquez avec :

Déclarations prospectives :

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que « anticiper », « croit », « pourrait », « devrait », « s'attend », « prévoit », « estime », « anticipe », « espère » ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.

