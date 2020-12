POINTE-CLAIRE, QC, le 13 déc. 2020 /CNW Telbec/ - En suivi d'un appel à la population de ne pas se présenter à son urgence de l'Hôpital général du Lakeshore, le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS ODIM) tient à informer la communauté que la situation est maintenant stable et que l'avertissement ne pas se présenter à son urgence est levé.

C'est grâce à la collaboration exceptionnelle des équipes des hôpitaux de St. Mary et de LaSalle, de même qu'à la mobilisation de l'ensemble des directions concernées, que le réseau de l'Ouest de l'Île a pu procéder à certains transferts de patients et ainsi assurer un équilibre des forces dans ses trois centres hospitaliers.

L'équipe soignante de l'Hôpital général du Lakeshore a redoublé d'efforts dans les dernières semaines pour accueillir la clientèle COVID positive tout en maintenant son offre de services et des mesures ont été prises pour diminuer la pression sur l'urgence et les cliniciens. Bien que des unités de soins soient toujours fermées aux admissions en raison d'éclosion, elles ont été réorganisées ce qui a permis d'augmenter la fluidité et la réouverture de certaines unités. Des patients de l'urgence ont été transférés vers le bâtiment modulaire pour limiter les risques de contamination liés à la proximité des lits du service. Le délestage de certains lits vers des centres hospitaliers voisins assure une nouvelle capacité d'accueil à l'urgence.

« Nous sommes à un tournant de cet épisode pandémique. Alors que nous approchons du dénouement, la population doit respecter les mesures sanitaires en place pour que la situation évolue pour le mieux. Nous intensifions le délestage des activités, notamment de la chirurgie, pour maintenir les services aux patients et assurer une prise en charge de la clientèle positive à la COVID-19. Ensemble, nous devons casser cette deuxième vague pour qu'un retour à la normale s'effectue dans les meilleurs délais. » -Lynne McVey, présidente-directrice générale du CIUSSS ODIM.

La population est invitée à utiliser les alternatives aux urgences si leur situation ne requiert pas de services d'urgence. Toute personne présentant des problèmes de santé mineurs peut visiter une clinique médicale, contacter son médecin de famille ou communiquer avec la ligne Info-Santé 811 pour toute question.

Si vous avez un rendez-vous médical prévu à l'Hôpital général du Lakeshore, vous êtes invité à vous y présenter ou à appeler votre professionnel de la santé. Pour toute question en lien avec les services offerts à la population de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, contactez le 514-630-2123.



SOURCE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Renseignements: Service des relations médias, CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, [email protected]

Liens connexes

www.ciusss-ouestmtl.gouv.qc.ca/