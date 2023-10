Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal déploie trois services novateurs pour améliorer l'expérience des patients en santé mentale

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est fier d'annoncer avoir déployé à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas les trois actions de l'axe six du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, afin de constituer un plateau de services intégrés spécialisés en santé mentale et d'offrir des alternatives à l'hospitalisation psychiatrique. Grâce à ses efforts, le CIUSSS renforce ainsi les services offerts aux personnes vivant des problèmes aigus de santé mentale et les accompagne dans leur rétablissement, notamment via des services d'hospitalisation à domicile, d'une unité d'intervention brève, ainsi que d'une équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté.

Traitement intensif bref à domicile (TIBD)

Depuis le mois de septembre, les personnes de 18 ans et plus aux prises avec un épisode aigu découlant d'un trouble de l'humeur, d'un trouble anxieux ou d'un trouble psychotique peuvent bénéficier d'une offre de service d'hospitalisation à domicile. Grâce à cette approche novatrice, les personnes bénéficient de la même qualité de soins qu'en milieu hospitalier, dans le confort de leur foyer. Elles profitent d'un suivi thérapeutique quotidien, des ajustements de leur médication et de rendez-vous réguliers avec un psychiatre. De plus, l'équipe favorise l'implication des proches significatifs et s'assure de les soutenir et de les outiller adéquatement en prenant en compte leurs besoins. Ce service d'hospitalisation à domicile a pu être mis en place au moyen d'un financement obtenu de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM).

Unité d'intervention brève (UIB)

Fort de son expérience avec son unité d'intervention brève de 12 lits, le CIUSSS continue d'investir dans ce service qui se distingue par sa rapidité d'intervention. L'UIB permet une prise en charge efficace des patients pour une durée de 48 à 72 heures afin de résorber la crise et de favoriser un retour à domicile avec les services appropriés, notamment ceux de l'ESIRRC ou du TIBD lorsque requis. L'UIB contribue ainsi à améliorer l'accès aux soins en plus de réduire la durée des hospitalisations.

Équipe spécialisée d'intervention rapide et de relais en santé mentale dans la communauté (ESIRRC)

Cette équipe assure une intervention rapide et un suivi continu dans la communauté pour les personnes qui présentent un épisode aigu en lien avec un problème de santé mentale. Elle vise à éviter le plus possible le recours à l'urgence et à l'hospitalisation ou à faire en sorte que la durée de séjour y soit la plus brève possible, en mettant en place un filet de sécurité approprié.

« Le déploiement de ces trois mesures interreliées représente une évolution majeure dans notre approche des soins et services en santé mentale. Grâce à ces approches, nous priorisons l'expérience du patient et de ses proches en offrant des soins adaptés, humains, intégrés et de proximité. » affirme M. Dan Gabay, PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

« Le déploiement d'alternatives à l'hospitalisation est une des mesures phares du Plan d'action en santé mentale et permet de rapprocher les soins des gens, de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie, tout en prévenant les hospitalisations. Elles représentent un changement de culture dans la façon dont on prend en charge les personnes ayant besoin de soins et de services en santé mentale. Elles assurent la sécurité physique et émotionnelle des personnes tout en évitant les admissions de longue durée ainsi que le phénomène des « portes tournantes ». Je veux remercier les équipes de l'Institut Douglas qui sont au cœur de ces initiatives. Leur expertise et leur dévouement sont une source de motivation. », a réitéré Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux.

En 2022, l'Institut universitaire en santé mentale Douglas a été mandaté par le MSSS pour soutenir le déploiement des unités d'intervention brève à travers la province. Aujourd'hui, grâce au soutien continu du MSSS, le CIUSSS s'engage à aller plus loin, en élargissant l'éventail des interventions spécialisées en santé mentale. Ces initiatives innovantes visent à améliorer l'accès et la qualité des soins, à optimiser l'efficacité des interventions, et à réduire la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale.

À propos du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal est issu du regroupement du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de l'Ouest-de-l'Île, du CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle, du Centre hospitalier de St. Mary, de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal, du Centre de soins prolongés Grace Dart, des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw et de l'Hôpital Sainte-Anne.

