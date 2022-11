Le CISSS des Laurentides et gbi raflent une seconde fois un prestigieux prix

MONTRÉAL, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec honneur et fierté que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides et gbi ont remporté un deuxième prix pour leur projet de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux mobile, lors du gala des Prix canadiens du génie-conseil 2022, qui se tenait le 3 novembre, à Ottawa. Cette reconnaissance s'ajoute à celle déjà gagnée aux Grands-Prix du génie-conseil québécois en septembre dernier, tous deux dans la catégorie Bâtiment Mécanique - Électrique.

Une unité mobile et flexible Le projet consistait à aménager les équipements de stérilisation afin d’augmenter la capacité des hôpitaux qui ne disposent pas d’espace pour ajouter cette composante ou lors de travaux de réfection. L’essence même du projet, la mobilité, est une réelle innovation. (Groupe CNW/gbi) Logo Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides (Groupe CNW/gbi)

Organisé par l'Association des firmes de génie-conseil - Canada et le magazine Canadian Consulting Engineer, ce concours vise à récompenser les projets les plus remarquables du milieu de l'ingénierie à l'échelle nationale. Il s'agit de la plus haute distinction dans l'industrie du génie-conseil au Canada.

Par sa mobilité, mais surtout, sa flexibilité et son autonomie complète en matière d'eau pure et d'air d'instrumentation, le projet de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux mobile du CISSS des Laurentides constitue une première au Québec. Bien que sa conception fût un défi de logistique pour les équipes en mécanique et électricité du bâtiment de gbi, le mandat a été relevé avec brio.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix. Il s'agit d'un projet novateur, développé par les équipes du CISSS des Laurentides, en collaboration avec gbi, et dont nous sommes très fiers. Cette initiative permet de maintenir ou d'augmenter la capacité de stérilisation des instruments médicaux d'une installation lors de la réalisation de différents travaux de rénovation ou de construction », souligne Mme Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

« Nous sommes fiers que le jury ait su reconnaître l'innovation et le côté essentiel de notre projet pour les hôpitaux des Laurentides. Cette unité mobile rend le service de stérilisation plus flexible et plus agile. Nous sommes très heureux de cette ingénieuse collaboration avec le CISSS des Laurentides », mentionne Alexandre Blain, directeur Mécanique/Électricité et responsable du projet pour gbi.

À propos du CISSS des Laurentides

Le CISSS des Laurentides, c'est plus de 100 installations et une grande famille d'experts au service de votre santé. Ici, le patient est profondément ancré au cœur de notre vision. Notre organisation se distingue par l'excellence de nos professionnels dans leur secteur d'activité et notre culture organisationnelle axée sur l'innovation.

Le CISSS des Laurentides regroupe des hôpitaux, des CLSC, des centres d'hébergement, des centres de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation, des centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, des centres de réadaptation en déficience physique et des centres de réadaptation en dépendance. Nos équipes, reconnues pour leur engagement et leur professionnalisme, travaillent de concert afin d'offrir des services de qualité.

À propos de gbi

À l'aube de 60 ans d'histoire et d'innovations, gbi ne cesse de repousser les limites en ingénierie, en ayant comme vison : Être où le génie sera. Pionniers et leaders en génie-conseil, nous offrons des services professionnels dans divers domaines pour des clients publics et privés. La réussite de notre clientèle demeure notre priorité, notre motivation et notre source de fierté.

