« Nous avons très hâte de pouvoir dévoiler au public cette nouvelle création tant attendue », a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Nous étions à quelques semaines près de la soirée d'ouverture, en mars 2020, lorsque nous avons dû mettre nos opérations en pause. L'entracte est maintenant terminé, et nous avons hâte que nos fans et ceux de Disney puissent découvrir cette lettre d'amour à l'art de l'animation de Walt Disney. »

« Alliant l'art de l'animation de Disney à des performances acrobatiques éblouissantes, Drawn to Life est un excellent ajout à la gamme de divertissements de Disney Springs, et ne manquera pas d'impressionner le public et de toucher le cœur des adultes autant que celui des enfants », a ajouté Jeff Vahle, président de Walt Disney World Resort. « J'ai très hâte qu'une nouvelle génération de visiteurs puisse découvrir ce spectacle unique dans le cadre de leurs vacances à Walt Disney World. »

Drawn to Life , nouvelle production écrite et mise en scène par Michel Laprise avec Fabrice Becker comme directeur de création, est un voyage acrobatique qui raconte l'histoire de Julie, une jeune fille déterminée qui découvre un cadeau inattendu laissé par son père, animateur à Disney : une œuvre d'animation inachevée. Alors qu'elle plonge dans les profondeurs du monde de l'animation, Julie, guidée par un étonnant crayon, se lance dans une quête inspirante parsemée de ses souvenirs d'enfance de Disney. Développée en partenariat avec Michael Jung, vice-président, développement théâtral, Walt Disney Imagineering, l'histoire s'articule autour de dix numéros acrobatiques uniques, et présente des animations de films populaires de Disney ainsi que de nouvelles animations créées spécialement pour le spectacle par des artistes de Disney sous la direction d'Eric Goldberg, animateur reconnu pour plusieurs personnages iconiques, comme le Génie du grand classique de Disney « Aladdin ».

« Avoir l'opportunité d'interpréter les œuvres du spectaculaire catalogue d'animation de Disney dans le cadre d'un spectacle fut un honneur pour le Cirque du Soleil et nous ne pourrions pas être plus fiers de cette production », a expliqué Diane Quinn, chef de la direction de la création pour Le Groupe Cirque du Soleil. « En collaboration avec Walt Disney Animation Studios et Walt Disney Imagineering, nous avons créé un spectacle éblouissant qui donnera au public l'envie de rêver et de viser l'impossible. »

« L'équipe de création et de production de renommée mondiale du Cirque du Soleil a travaillé en étroite collaboration avec nous, afin d'apprendre à connaître et à comprendre chaque aspect de l'art de l'animation de Disney », a déclaré Natalie Woodward, vice-présidente de la production, Disney Live Entertainment. « Notre collaboration incroyable sur Drawn to Life a permis de créer un spectacle qui célèbre l'héritage et le savoir artistique en animation de Disney dans un style unique et caractéristique, comme seul le Cirque du Soleil sait le faire. »

« Je pense que les spectateurs seront impressionnés de voir comment les performances originales et les effets acrobatiques éblouissants du Cirque du Soleil et l'art de Walt Disney Animation Studios se sont réunis pour donner vie à des personnages classiques et actuels comme Baloo, Baymax et Cendrillon, mais qui seront présentés d'une manière inédite et inoubliable », a affirmé l'animateur Eric Goldberg.

Drawn to Life est la 50e production du Cirque du Soleil et la grande première vient s'arrimer aux célébrations entourant le 50e anniversaire de Walt Disney World Resort. Comptant sur une distribution internationale de 64 artistes, Drawn to Life sera présentée du mardi au samedi à Disney Springs, au Walt Disney World Resort.

Pour des images et des vidéos à haute résolution des numéros présentés et de la scénographie, veuillez cliquer ici.

Pour obtenir plus d'information sur les billets de spectacle, les dates et les prix, visitez le cirquedusoleil.com/drawntolife.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise d'origine canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site leGroupeCirqueduSoleil.com .

À propos de Disney Springs

Disney Springs est un centre de magasinage, de restauration et de divertissements unique situé au cœur de Walt Disney World Resort, en Floride. Avec ses sources d'eau, ses jolies promenades extérieures et son emplacement charmant à proximité d'un lac, Disney Springs évoque les charmantes villes de bord de mer de la Floride au tournant du 20e siècle. On y trouve plus de 150 boutiques et restaurants, dont des magasins de marques renommées, des boutiques et kiosques uniques et des restaurants remarquables offrant des expériences gastronomiques créées par des chefs de renom. Situé à Lake Buena Vista, en Floride, Disney Springs est ouvert tous les jours.

À propos de Disney Parks, Experiences and Products

Disney Parks, Experiences and Products font entrer la magie des marques et des franchises puissantes de la société Walt Disney, notamment Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ESPN, 20th Century Fox et National Geographic, dans la vie quotidienne des familles et des fans à travers le monde dans le but de créer des souvenirs magiques qui durent toute une vie.

Lorsque Walt Disney ouvrit Disneyland à Anaheim, en Californie, le 17 juillet 1955, il créa une destination unique construite autour de la narration et d'expériences immersives, inaugurant une nouvelle ère de divertissement familial. Plus de 65 ans plus tard, Disney est devenu l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'expériences de vacances en famille et de loisirs, avec des entreprises emblématiques comprenant six destinations de villégiature avec 12 parcs thématiques et 52 hôtels aux États-Unis, en Europe et en Asie ; une compagnie de croisières de premier ordre avec quatre navires et trois autres de prévus ; une station balnéaire familiale de luxe à Hawaii ; un programme de propriété de vacances ; et une entreprise primée de voyages guidés pour les familles. Les opérations de la division globale des produits de consommation de Disney comprennent l'une des principales entreprises de licence au monde ; l'une des plus grandes maisons d'édition jeunesse ; l'une des plus grandes divisions de licences de jeux au monde toutes plates-formes ; plusieurs boutiques Disney à travers le monde ; ainsi que la plate-forme de commerce électronique shopDisney.

Ces expériences sont des créations de Disney Imagineering, la force créatrice derrière les expériences offertes dans les parcs thématiques Disney, les hôtels de villégiature, les navires de croisière et les produits de consommation, notamment les livres, les jeux et les produits dérivés.

À propos de Walt Disney Animation Studios

Alliant art et narration à une technologie révolutionnaire, Walt Disney Animation Studios est un studio d'animation dirigé par des cinéastes responsables de la création de certains des films les plus adorés à ce jour. Situé à Burbank, WDAS continue de s'appuyer sur son riche héritage en matière d'innovation et de créativité, allant de Blanche-Neige en 1937, le premier long métrage entièrement animé, à son prochain long métrage, le 60e du studio, Encanto. Parmi les créations intemporelles de Walt Disney Animation Studios figurent Pinocchio, La Belle au bois dormant, Le Livre de la jungle, La Petite Sirène, Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Les Nouveaux Héros et Zootopie.

