Le Cirque du Soleil et Daniel Bélanger : 20 soirées d'été ensorcelées à l'Amphithéâtre Cogeco durant l'été 2025

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Enthousiasme est le mot à l'honneur pour annoncer que l'œuvre de Daniel Bélanger sera mise en lumière lors de la prochaine édition de la Série hommage du Cirque du Soleil du 16 juillet au 16 août 2025, en exclusivité, à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

Daniel Bélanger a marqué le paysage culturel québécois dès son arrivée en 1992 avec son album solo Les insomniaques s'amusent. Depuis, il cumule plus de 80 trophées du Gala de l'Adisq jusqu'aux Juno's. Le Cirque du Soleil rendra un vibrant hommage à l'artiste, à son œuvre et à son humanité.

« Nous sommes ravis d'être de retour pour une 9ème édition de la Série hommage à l'Amphithéâtre Cogeco! Ce rendez-vous annuel souligne une décennie de collaboration exceptionnelle et nous permet de créer des spectacles mémorables et d'attirer chaque année des milliers de visiteurs à Trois-Rivières. Nous sommes impatients de célébrer Daniel Bélanger, un auteur, compositeur et interprète emblématique, une véritable icône de la culture québécoise que nous nous ferons un plaisir de redécouvrir sous la lentille créative du Cirque du Soleil. » déclare Stéphane Lefebvre, Président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Avec plus de 40 ans de carrière, plus de 12 albums et 150 chansons partagées avec le public, Daniel Bélanger est un artiste inspirant qui a marqué de nombreux créateurs et touché plusieurs générations de fans. Ce spectacle nous ramènera aux origines de la Série hommage, née de l'amour de la musique et de son rôle essentiel au Québec. Le Cirque du Soleil fera donc une plongée dans l'univers de Daniel Bélanger, en explorant ses références et son histoire, pour proposer, comme il le fait année après année une interprétation acrobatique inspirée du leg des artistes hommagés au fil des ans.

« Je suis absolument touché et flatté de recevoir cet honneur du Cirque du Soleil. C'est un véritable plaisir de faire partie de ce moment unique ! » nous partage Daniel Bélanger.

« C'est un immense privilège pour l'Amphithéâtre Cogeco d'accueillir le Cirque du Soleil une nouvelle fois en 2025 pour un hommage à l'œuvre exceptionnelle de Daniel Bélanger. Grâce à son talent, sa poésie, son audace et sa vision artistique, Daniel Bélanger à travers ses succès a touché le cœur des Québécois. » explique Thomas Grégoire, directeur général et artistique de l'Amphithéâtre Cogeco. »

Les billets pour la neuvième édition de la Série hommage du Cirque du Soleil sont offerts à partir de 55$ (taxes en sus) dès maintenant au amphitheatrecogeco.com et à la billetterie physique située au Bureau d'accueil touristique et citoyens, au 819-380-9797 ou au 1-866-416-9797, du mardi au samedi, de 11 h à 17 h.

Une offre familiale arrive juste à temps pour les fêtes ! Dans la volonté d'initier les plus jeunes aux arts de la scène et de rendre accessible la culture sous toutes ses formes, l'équipe de l'Amphithéâtre Cogeco a conçu une opportunité spécialement destinée aux familles, permettant aux parents, fans de Daniel Bélanger et du Cirque du Soleil, de partager ce moment unique avec leurs enfants.

Des forfaits d'expérience prestige dans les loges et des réservations de groupe sont aussi disponibles pour des personnes cherchant une sortie différente pour des partenaires, en famille élargie, entre amis et avec des collègues. Une activité de Team Building pas banale du tout. L'équipe reçoit les demandes ici : [email protected] .

