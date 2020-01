Le Cirque du Soleil annule les performances de « Cirque du Soleil Un monde fantastique » à Hangzhou en Chine, en raison de l'épidémie du coronavirus

MONTRÉAL, le 23 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les autorités chinoises ont demandé la fermeture temporaire de toutes les activités intérieures rassemblant 100 personnes ou plus dans le but de contenir l'épidémie de coronavirus. Dans l'intérêt d'assurer la sécurité de ses spectateurs et de ses employés, le Cirque du Soleil annule ainsi, jusqu'à nouvel ordre, toutes les représentations de « Cirque du Soleil Un monde fantastique » à Hangzhou.

« À l'heure actuelle, nous avons tous la responsabilité d'intensifier nos efforts de prévention. La santé et la sécurité des gens est au premier rang de nos priorités », a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil. « Nous allons continuer à nous assurer que notre partenaire Hangzhou Xintiandi Group, qui est en charge du spectacle, mettra en place des mesures appropriées pour mieux protéger les membres du public contre la propagation du virus. »

Le Cirque du Soleil et son partenaire Hangzhou Xintiandi Group ont travaillé en étroite collaboration avec les responsables des autorités chinoises, l'ambassade du Canada et le Bureau du Québec à Shanghai. Le Cirque du Soleil surveille de près la situation par l'entremise de son fournisseur de programme d'assistance mondiale.

Bien que cette situation résulte de circonstances indépendantes de sa volonté, le Cirque du Soleil s'excuse de tout inconvénient que cette fermeture pourrait causer. L'entreprise continuera de surveiller la situation de près et d'aviser les clients de tout changement. Le service à la clientèle peut être joint au 1 877 924-7783 ou [email protected].

