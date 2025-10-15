TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Le Bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario (CIPVP) a publié aujourd'hui une nouvelle édition de ses lignes directrices sur la dépersonnalisation des données structurées De-Identification Guidelines for Structured Data (en anglais seulement), reconnues dans le monde entier. Ces lignes directrices étoffées aideront les organisations à profiter au maximum des avantages des données tout en assurant la protection de la vie privée. S'appuyant sur l'expertise de chercheurs et de praticiens de renommée mondiale, ces nouvelles lignes directrices proposent des outils pratiques et clairement définis pour procéder en toute confiance à une dépersonnalisation efficace et responsable.

Les technologies évoluent rapidement, et on fait de plus en plus appel à des données pour alimenter l'innovation et améliorer les services publics; il est donc essentiel de prévoir des mesures de précaution rigoureuses pour préserver la confiance du public. Ces lignes directrices mises à jour sur la dépersonnalisation tiennent compte des risques émergents pour la vie privée, de l'évolution du contexte réglementaire et des nouveautés sur le plan des technologies d'amélioration de la confidentialité depuis la parution de la première édition, en 2016.

« Les données recèlent un pouvoir incroyable : celui d'améliorer le monde qui nous entoure. Cependant, faute de mesures strictes de protection de la vie privée, il ne sera pas possible de susciter la confiance du public », a déclaré Patricia Kosseim, commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. « Nos lignes directrices mises à jour sur la dépersonnalisation procurent aux organisations les outils dont elles ont besoin pour dépersonnaliser, utiliser et partager des données de façon responsable, en optimisant leur utilité pour la recherche, l'innovation et le bien commun, tout en minimisant les risques pour la vie privée des gens que nous servons. »

Ces lignes directrices du CIPVP ont été mises à jour et étoffées pour répondre à la demande de directives plus concrètes et accorder plus d'importance à l'interopérabilité. Elles ont pour but de compléter les normes internationales et changements réglementaires émergents, permettant à l'Ontario de se conformer aux pratiques exemplaires mondiales en matière de protection et de gouvernance des données.

Ces lignes directrices ont été mises à jour en collaboration avec Khaled El Emam, Ph. D., chercheur résident du CIPVP et expert de la dépersonnalisation de renommée mondiale, et elles s'appuient sur des consultations approfondies avec de nombreuses parties intéressées. Elles reflètent les leçons tirées de leur application concrète et comportent des processus par étapes, des outils pratiques, des listes de vérification utiles, des fiches d'information et des études de cas. Parmi les principaux sujets abordés, mentionnons la terminologie de la dépersonnalisation, les techniques de transformation des données, des méthodes permettant de mesurer l'utilité des données tout en atténuant les risques pour la vie privée et des exigences en matière de documentation.

Cette nouvelle édition de nos lignes directrices sur la dépersonnalisation correspond à la vision du CIPVP d'être un organisme de réglementation moderne et efficace ayant une réelle incidence dans ses quatre domaines stratégiques prioritaires : La protection de la vie privée et la transparence dans un gouvernement moderne, Les enfants et les jeunes dans un monde numérique, La confiance dans la santé numérique et La nouvelle génération des forces de l'ordre. Le CIPVP invite toutes les institutions du secteur public de l'Ontario à consulter ces nouvelles lignes directrices.

Pour en savoir plus

SOURCE Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée/Ontario

Renseignements pour les médias : [email protected]