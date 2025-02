PÉKIN, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé aujourd'hui la signature d'un partenariat olympique mondial avec TCL, une entreprise technologique internationale jusqu'en 2032. TCL sera le partenaire olympique et paralympique mondial officiel dans la catégorie des équipements audiovisuels domestiques et des appareils électroménagers.

1 2

Les produits de TCL permettront aux supporteurs et aux athlètes de vivre de nouvelles expériences, que ce soit sur les écrans numériques aux Jeux Olympiques et Paralympiques ou grâce aux appareils électroménagers installés dans le village olympique. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les deux organisations travailleront également de concert pour faire découvrir la magie des Jeux Olympiques et Paralympiques à des milliards de passionnés de sport à travers le monde, par le biais de campagnes de marketing innovantes. TCL jouera un rôle important dans l'avancement de l'Agenda olympique du CIO pour l'intelligence artificielle (IA), notamment en soutenant les expériences des supporteurs et des athlètes sur place et chez eux. Par ailleurs, TCL soutiendra le programme "Moments d'athlètes aux Jeux Olympiques et Paralympiques, lequel permet aux athlètes de communiquer avec leurs proches partout dans le monde, ce immédiatement après leur compétition.

En vertu de cet accord, le CIO redistribuera les recettes qu'il perçoit pour apporter un soutien financier aux organisations sportives du monde entier, notamment à tous les Comités Nationaux Olympiques et à leurs athlètes, ainsi qu'aux comités d'organisation des Jeux Olympiques et des Jeux Olympiques de la Jeunesse jusqu'en 2032.

Lors d'une cérémonie d'annonce qui s'est tenue à Beijing, en République populaire de Chine, dans le site emblématique du "Cube d'eau" (Beijing 2008) / "Cube de glace" (Beijing 2022), le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré : "Le CIO est heureux d'annoncer son nouveau partenariat avec TCL, un leader mondial dans les secteurs des téléviseurs et de l'électroménager grand public. TCL soutient depuis longtemps le sport partout dans le monde, et son ambition d'inspirer la grandeur atteint aujourd'hui de nouveaux sommets, car les Jeux Olympiques constituent la scène sportive la plus grandiose et la plus motivante du monde."

Ainsi que Li Dongsheng, fondateur et président de TCL, l'a confié : "Nous sommes honorés de devenir un partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques. En tant que marque technologique mondiale de premier plan, TCL s'est toujours efforcée "d'inspirer la grandeur", ce qui s'inscrit dans le droit fil de l'esprit olympique. Les Jeux Olympiques sont une source d'inspiration pour des milliards de personnes à travers le monde et, grâce à ce partenariat, les diverses innovations de TCL permettront d'étendre le rayonnement des Jeux Olympiques et d'offrir des expériences exceptionnelles à un public mondial. TCL continuera à assumer sa responsabilité sociale d'entreprise, à soutenir les objectifs de développement durable des Jeux Olympiques et à bâtir un avenir meilleur."

TCL soutient le sport partout dans le monde depuis des décennies grâce à de multiples partenariats. Aux Jeux Olympiques et Paralympiques, TCL offrira de nouvelles expériences visuelles et de style de vie en proposant une gamme d'innovations intelligentes, notamment des écrans intelligents, des climatiseurs, des réfrigérateurs, des machines à laver, des serrures de porte, des systèmes audios, des projecteurs et des lunettes intelligentes baptisées RayNeo.

Fondée en 1981, l'entreprise TCL s'est engagée à "construire un avenir durable et connecté grâce à une technologie de pointe" et à favoriser un mode de vie intelligent et sain en proposant des expériences intelligentes de nouvelle génération. Avec 46 centres de recherche et développement (R&D) et 38 sites de production à travers le monde, l'entreprise TCL est présente dans plus de 160 pays et régions, consolidant ainsi sa position de marque technologique compétitive à l'échelle mondiale.

Jiří Kejval, président de la commission des revenus et des partenariats commerciaux du CIO, a indiqué pour sa part : "TCL est un leader mondial dans son secteur et l'une des marques à la croissance la plus rapide à l'échelle internationale. Le programme TOP continue d'offrir aux marques et aux spécialistes marketing les plus influents du monde une plateforme de marketing inégalée, fondée sur la portée mondiale et les valeurs des Jeux Olympiques. L'annonce d'aujourd'hui en témoigne, puisque TCL fait son entrée dans le cercle des partenaires TOP."

Le Comité International Olympique est une organisation internationale non gouvernementale, civile et à but non lucratif, composée de volontaires, qui s'engage à bâtir un monde meilleur par le sport. Il redistribue plus de 90 % de ses revenus au mouvement sportif au sens large, soit chaque jour l'équivalent de 4,2 millions de dollars (USD) pour aider les athlètes et les organisations sportives à tous les niveaux dans le monde.

À propos de TCL

Après plus de 40 ans de transformation, d'innovation et de progrès, TCL Industries et TCL Technology se concentrent désormais sur trois secteurs clés : l'électronique grand public, la technologie d'affichage et l'énergie propre. TCL est l'une des principales marques de téléviseurs et a enregistré une croissance constante à l'échelle mondiale. En 2024, les livraisons de téléviseurs TCL ont atteint le chiffre record de 29 millions d'unités sur le marché mondial, soit une augmentation de 14,8 % par rapport à 2023. En outre, les expéditions mondiales de mini-téléviseurs LED ont augmenté de 194,5 % d'une année sur l'autre. En Amérique du Nord, en Europe et sur les marchés émergents, TCL a gagné des parts de marché importantes grâce à l'augmentation des ventes de ses téléviseurs grandes tailles et haut de gamme. D'autres produits électroniques grand public de TCL, tels que les climatiseurs et les lunettes intelligentes RayNeo, dominent également les marchés mondiaux grâce à leurs caractéristiques innovantes. En 2024, la filiale de TCL spécialisée dans les écrans - TCL CSOT - occupait la deuxième place mondiale en termes de parts de marché pour les téléviseurs. L'application de la technologie d'alignement vertical stabilisé par polymères et de la technologie de commutation de champ de franges a joué un rôle essentiel dans l'amélioration de l'expérience visuelle des téléspectateurs.

###

Pour plus d'informations, veuillez prendre contact avec l'équipe des relations médias du CIO :

Tél. : +41 21 621 60 00, e-mail : [email protected] ou consulter notre site web www.ioc.org.

Séquences filmées de qualité professionnelle

https://newsroom.olympics.com

Vidéos

YouTube : www.youtube.com/iocmedia

Photos

Un grand choix de photos sera disponible après chaque événement. Consultez ces photos sur Flickr.

Pour toute demande de photos ou de séquences d'archives, veuillez prendre contact avec notre unité en charge des licences de contenus à l'adresse suivante : [email protected].

Médias sociaux

Pour des informations de dernière minute sur le CIO, retrouvez-nous sur X et YouTube.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2624329/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2624328/2.jpg

SOURCE TCL Technology Group Corporation