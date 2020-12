L'édition spéciale du mois de décembre de Science Magazine présente Haney remportant le prix Or de journalisme d'enquête pour son documentaire intitulé « Breakthrough ».

BOSTON, 23 décembre 2020 /CNW/ - Science Magazine a annoncé les lauréats de l'édition 2020 des prix d'excellence journalistique AAAS Kavli Science Journalism Awards, y compris le lauréat du prix Or pour le journalisme d'enquête décerné au documentaire primé de Bill Haney, Jim Allison: Breakthrough.

« Je suis honoré de recevoir ce prix de la prestigieuse American Association for the Advancement of Science, a déclaré Bill Haney, et de la consécration de Jim Allison : Breakthrough par Science Magazine, le chef de file mondial de la recherche scientifique de pointe. »

« La beauté de ce film réside dans le fait qu'il raconte l'histoire fascinante d'un scientifique qui s'est vu décerner un prix Nobel en raison de la persévérance dont il a fait preuve dans son travail révolutionnaire sur les traitements du cancer, tout en procurant aux spectateurs beaucoup de plaisir, a déclaré Tyler Jacks, directeur fondateur du Koch Institute for Integrative Cancer Research au MIT. Breakthrough a été salué comme " le film le plus réjouissant de l'année " par le Washington Post, et a également obtenu une note de 92 % sur Rotten Tomatoes. Le film est porté par la narration de Woody Harrelson et son fort accent texan, un harmonica aux accents blues et la musique intemporelle de Willie Nelson. Tout le monde y trouve son compte! »

Entre autres distinctions, Jim Allison : Breakthrough a figuré au palmarès des dix meilleurs films de l'année du Washington Post, en plus de recevoir le prix Golden Owl du Festival international du film de Bergen décerné au meilleur documentaire scientifique et de recherche et le prix du meilleur documentaire international de 2020 lors des SILBERSALZ Science and Media Awards. Le film a également reçu le titre de documentaire no 1 de l'année décerné par Independent Lens du réseau PBS.

Bill Haney et son équipe espèrent que le film continuera d'encourager les spectateurs de tous les milieux à reconnaître l'importance de la science pour résoudre les problèmes les plus urgents de nos sociétés. À cette fin, il a lancé une initiative d'éducation globale qui a déjà été intégrée au programme de plus de 1 000 salles de classe aux États-Unis, s'appuyant sur l'histoire de M. Allison pour inspirer les scientifiques de demain.

Pour visionner le film et en savoir plus, consultez le www.breakthroughdoc.com .

À propos de Bill Haney (directeur/producteur)

Bill Haney est cinéaste, inventeur et entrepreneur. Auteur, réalisateur et producteur de films narratifs et documentaires, il a remporté un prix Gabriel, un Hugo d'argent et le prix Pare Lorentz de l'IDA. Parmi les autres distinctions, mentionnons un prix dans le domaine de la conservation marine, le Genesis Award et des prix d'Amnistie internationale et de Earthwatch. À titre de cinéaste, la feuille de route de Bill Haney comprend des documentaires primés sur des sujets sociaux importants comme l'exploitation du charbon (The Last Mountain, 2011) et l'exploitation des travailleurs (The Price of Sugar, 2007). Il a également œuvré comme auteur-producteur de l'émission American Violet de Tim Disney portant sur les droits civils. Il est le cofondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics, une entreprise de biotechnologie qui développe des thérapies à base de cellules NK pour guérir le cancer, et le cofondateur et PDG de Skyhawk Therapeutics, une entreprise biotechnologique qui développe de petites molécules agissant dans le traitement de maladies modulaires d'épissage de l'ARN allant des conditions neurologiques aux cancers majeurs.

À propos de Jim Allison : Breakthrough

Encensé par la critique pour son récit chaleureux et accessible de la quête d'un scientifique bienveillant cherchant à trouver un remède au cancer, Jim Allison: Breakthrough présente un nouveau type de héros, le Dr Jim Allison, qui a lutté pendant des décennies pour offrir un nouveau traitement contre le cancer aux patients du monde entier. Le film brosse un portrait fort divertissant de Jim Allison, un homme originaire du sud du Texas et harmoniciste passionné de blues, dont la créativité et la curiosité illimitée au sujet du système immunitaire humain l'ont mis sur une voie avant-gardiste pour changer l'approche au traitement du cancer. Des licences de visionnement gratuites de Breakthrough sont également offertes aux éducateurs en salle de classe dans le cadre de l'initiative d'éducation entourant le film.

À propos de Science Magazine

Science, aussi appelé Science Magazine, est la revue universitaire à comité de lecture publiée par l'American Association for the Advancement of Science. Il s'agit de l'une des principales revues universitaires au monde. Elle a été publiée pour la première fois en 1880, est actuellement diffusée chaque semaine et compte environ 130 000 abonnés.

À propos des prix AAAS Kavli Science Journalism Award

Les prix AAAS Science Journalism Award, qui célèbrent leur 75e anniversaire, récompensent les reportages scientifiques de journalistes professionnels. Les prix, qui représentent une mesure d'excellence en journalisme scientifique reconnue à l'échelle internationale, sont décernés à des particuliers (plutôt qu'à des institutions, des éditeurs ou des employeurs) pour leur couverture des sciences, de l'ingénierie et des mathématiques.

À propos d'Uncommon Productions

Fondée en 2000 par Tim Disney et Bill Haney, Uncommon Productions produit des documentaires et des longs métrages qui inspirent, éclairent et mobilisent.

