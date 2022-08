MONTREAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Le cimetière Notre-Dame-des-Neiges attire cette année un nombre accru de familles. Depuis janvier 2022, plus de 2 410 familles ont choisi le cimetière comme lieu de sépulture pour leurs proches, soit une progression de 11% comparativement à 2021. De plus, le nombre de familles qui ont fait l'acquisition d'un lot au Cimetière a augmenté de 23%, et la superficie totale des lots acquis est en hausse de 48%.

Le Cimetière a entrepris depuis 2020 le plus important virage vert de son histoire afin de réduire son empreinte écologique et de contribuer à la biodiversité sur le mont Royal, tout en assurant le respect et la valorisation des milieux naturels. La réduction, la récupération, le recyclage et la réutilisation sont au cœur de la réflexion écologique, ainsi que la volonté d'innover.

Le Cimetière a également mis en place des zones d'inhumation écologique permettant aux personnes qui choisissent la crémation de remplacer l'installation d'un monument par la plantation d'un arbre d'une essence indigène. Plus de 156 familles ont choisi le Boisé du souvenir pour poser, à l'occasion de leur décès, un geste écologique en retournant leurs cendres rapidement à la nature à travers un arbre qui grandira dans un site exceptionnel et protégé sur les flancs du mont Royal.

« Nous sommes reconnaissants à l'égard de toutes les familles qui nous font confiance pour cette étape importante de la vie d'un être cher et nous visons à offrir à chacune la meilleure expérience possible », a déclaré Éric Choinière, directeur des ventes et du service à la clientèle. « Pour un nombre croissant de familles, nos actions en matière d'environnement sont importantes. Leur impact sur la biodiversité est perceptible et positif, mais nous sommes conscients du fait que la conversion écologique d'un espace aussi vaste, recouvert de 13 000 arbres d'une grande variété d'espèces, est un processus complexe qui doit être bien communiqué, et se faire graduellement et dans le respect ».

Pour mettre fin au gaspillage de l'eau causé par son réseau vétuste d'alimentation, le Cimetière a installé 22 réservoirs d'eau sur le site, qui recueillent aussi l'eau de pluie. Le Cimetière a aussi consulté ses clients et entrepris la conversion d'une grande surface de 93 000 m2 en un champ de fleurs et de plantes indigènes vivaces. Les mesures mises en œuvre par le Cimetière incluent la plantation de 305 nouveaux arbres, la conversation d'un stationnement en un nouvel espace vert, etc. Ces mesures ont ainsi permis la réduction de la consommation de 14 000 litres d'essence, de 22 600 litres de diésel, et de près de 400 tonnes de sel et de gravier entre 2020 et 2021.

Chaque année, le Cimetière dessert environ 4 000 familles endeuillées et nous souhaitons que ce lieu de paix et de recueillement s'embellisse, devienne plus paisible, moins polluant, et qu'il contribue à l'amélioration de biodiversité de la flore et de la faune du mont Royal.

À propos du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Depuis sa fondation en 1854, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges a accueilli près d'un million de personnes défuntes dans un site unique qui est reconnu, avec sa superficie de 343 acres, comme le plus grand cimetière au Canada. Site historique national, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges est un lieu de paix et de recueillement, ainsi qu'un joyau du patrimoine architectural, historique, arboricole et environnemental de Montréal.

