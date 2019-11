Le CHSLD Boréal inauguré par le député d'Ungava, Denis Lamothe

CHIBOUGAMAU, QC, le 23 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le député d'Ungava, monsieur Denis Lamothe, a participé aujourd'hui, au nom de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, à l'inauguration du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Boréal. Cette nouvelle installation, située à Chibougamau, permettra d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins et des services d'hébergement offerts aux personnes en perte d'autonomie de la région.

La nouvelle construction, d'une superficie de 2940 m2, est située en face du Centre de santé de Chibougamau. Le CHSLD est composé de 32 chambres individuelles, réparties en trois îlots, soit deux îlots prothétiques fermés de huit et dix chambres ainsi qu'un îlot prothétique ouvert de quatorze chambres. Chacun des îlots inclut une salle à manger, un salon et un bloc sanitaire.

La nouvelle construction comprend également un centre de jour et permet d'accueillir, en plus des personnes aînées, des personnes ayant une déficience physique ou d'autres problèmes associés à une perte d'autonomie.

Citations :

« Les personnes en perte d'autonomie de la région du Nord-du-Québec méritent d'avoir accès à des soins et des services qui répondent mieux à leurs besoins. Cette nouvelle installation à Chibougamau vient offrir un hébergement convivial et sécuritaire, qui profitera tant aux personnes aînées qu'au personnel dévoué qui y travaille. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis ravi de prendre part à l'inauguration du nouveau CHSLD Boréal. L'activité d'aujourd'hui vient également mettre en lumière le travail des équipes ayant contribué à la réalisation de ce beau projet, qui permettra d'accueillir encore davantage de résidents et de leur offrir un milieu de vie de qualité. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Je partage la fierté de la communauté, alors que ce projet se concrétise enfin. Notre gouvernement a à cœur de mieux répondre aux besoins des personnes aînées, dans toutes les régions du Québec. Le CHSLD Boréal répond aux attentes et je suis très heureux que la population puisse maintenant découvrir les installations de ce nouveau milieu de vie. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le projet a été réalisé grâce à l'enveloppe de 18 M$ qui lui a été consentie. Le financement provient entièrement du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La nouvelle installation sera utilisée non seulement par la population jamésienne, mais également par la communauté crie de la Baie-James.

Notons que la dénomination CHSLD Boréal, suggérée par un membre du personnel, a été retenue à la suite d'un appel à tous lancé l'automne dernier.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

