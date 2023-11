MONTRÉAL, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Alors que le froid s'installe et que sonne le début du temps des Fêtes, qui arrive avec son lot de soupers festifs, le Choix du PrésidentMD dévoile l'édition très attendue du journal TrouvaillesMC PCMD. Avec plus de 100 nouveaux produits, et une dizaine de classiques qui font un retour pour les Fêtes, les Québécois peuvent découvrir des centaines de produits, de recettes et d'idées pour recevoir en toute simplicité.

« Préparez-vous à vivre un temps des Fêtes comme vous n'avez jamais vécu », affirme Mary MacIsaac, vice-présidente principale, Marques Loblaw et Marketing, Les Compagnies Loblaw Limitée. « C'est en offrant à nos clients notre plus grand et notre meilleur assortiment de produits PC pour les Fêtes de notre histoire que nous soulignons les quarante ans du journal Trouvailles. Nous avons pensé à tout pour rendre vos réceptions plus faciles et plus savoureuses. Nous avons même fait revenir certains produits chouchous dont les gens s'ennuyaient. »

Reconnue pour ses hors-d'œuvre, ses solutions repas et ses gourmandises, l'équipe de le Choix du PrésidentMD propose encore cette année l'un des meilleurs assortiments de produits pour des réceptions faciles et savoureuses.

« Pour la toute première fois, nos près de 16 millions de membres PC Optimum peuvent accéder au journal, directement à partir de l'appli PC Optimum, poursuit Mary MacIsaac. Nous cherchons constamment à évoluer pour mieux satisfaire nos clients, ce qui signifie notamment rendre plus facile la découverte des nouveautés dans nos magasins et les inspirer pour la saison, le tout depuis leur téléphone. »

Découvrez votre nouveau produit favori grâce à l'édition 2023 du journal TrouvaillesMCPCMD :

Bouchées de pâte feuilletée garnies d'aubergines à la parmigiana Sfogliatelle PC MD façonnées à la main en Italie, elles contiennent toutes les riches saveurs de l'aubergine, de trois fromages et d'une sauce tomate béchamel.

façonnées à la main en Italie, elles contiennent toutes les riches saveurs de l'aubergine, de trois fromages et d'une sauce tomate béchamel. Rouleaux de printemps aux crevettes et au basilic thaï PC MD : Fabriqués à la main en Thaïlande, ces rouleaux de printemps font un retour marqué. Ils sont faits d'une pâte mince comme du papier et contiennent une feuille de basilic thaïlandais entière.

Fabriqués à la main en Thaïlande, ces rouleaux de printemps font un retour marqué. Ils sont faits d'une pâte mince comme du papier et contiennent une feuille de basilic thaïlandais entière. Burgers à la farce de dinde, festin des Fêtes PC MD : faits d'un mélange de viande blanche et de viande brune, d'assaisonnements au goût familier de graines de céleri, de persil, de sauge et de sarriette et parsemés de farce à base de pain et de canneberges.

faits d'un mélange de viande blanche et de viande brune, d'assaisonnements au goût familier de graines de céleri, de persil, de sauge et de sarriette et parsemés de farce à base de pain et de canneberges. Gnocchis de chou-fleur PC MD : faits à 70 % de chou-fleur et de seulement quatre autres ingrédients : farine de manioc, fécule de pomme de terre, sel de mer et huile d'olive extra vierge.

faits à 70 % de chou-fleur et de seulement quatre autres ingrédients : farine de manioc, fécule de pomme de terre, sel de mer et huile d'olive extra vierge. Croissants pur beurre, prêt à cuire au four PC MD : faits de 16 couches de beurre français, chaque bouchée de cette pâte riche transporte vos papilles à Paris .

faits de 16 couches de beurre français, chaque bouchée de cette pâte riche transporte vos papilles à . Bouchées de crème glacée à la pâte à biscuits, canne en sucre, PC MD : on a enrobé la crème glacée à la canne en sucre d'une riche pâte à biscuits au chocolat.

on a enrobé la crème glacée à la canne en sucre d'une riche pâte à biscuits au chocolat. Croustilles ondulées, saveur farce de dinde PCMD Saveurs du monde : Savourez notre assaisonnement typique fait de sauge, de poivre noir, de céleri et de persil qui enrobe généreusement nos croustilles ondulées, un chouchou des Fêtes ramené cette année.

Les produits PCMD sont offerts dans les magasins Provigo et Maxi et par les commandes placées via PC ExpressMC. Pour puiser l'inspiration dont vous avez besoin pour vos réceptions du temps des Fêtes, procurez-vous votre exemplaire de l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC PCMD au magasin Provigo ou Maxi le plus près ou, pour la toute première fois, consultez sa version numérique dans l'application PC Optimum.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée sont le chef de file des secteurs de l'alimentation et de la pharmacie au Canada, ainsi que les plus importants détaillants et employeurs du secteur privé. Avec environ deux milliards de transactions par année dans son réseau inégalé de près de 2 500 magasins et d'options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des aliments, des produits pharmaceutiques, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à sa clientèle par l'entremise de nombreuses marques aimées de la population et des plus dignes de confiance au Canada : Choix du PrésidentMD, Sans nomMD, LoblawsMD, PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélité de l'entreprise, PC OptimumMC, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompense les plus importants et les plus appréciés au Canada.

L'objectif de Loblaw est d'aider la population canadienne à vivre bien, vivre pleinement. La société assure l'abordabilité de bons aliments, l'accessibilité en matière de santé, de beauté, de bien-être et de style essentiel en plus de rendre possible l'épargne pour le futur.

