Le China Review Studio et la Fondation de la Croix-Rouge chinoise diffusent un documentaire sur la « génération VAX » à l'échelle internationale

Le documentaire décrit la contribution de la Chine à la science, à la recherche et à la production de vaccins depuis la pandémie de la COVID-19 et lance un appel pour que la recherche scientifique et la recherche sur les maladies infectieuses soient sans frontières.

BEIJING, 2 octobre 2023 /CNW/ - China Review Studio, en collaboration avec la Fondation de la Croix-Rouge chinoise, a récemment diffusé sur YouTube un documentaire intitulé Generation Vax. Réalisé par le réalisateur de renommée internationale Mitchell Farkas, le film se concentre sur le thème du vaccin chinois contre la Covid-19 en plongeant profondément dans l'univers de l'innocuité, de l'efficacité et de la publicité des vaccins chinois.

Le film raconte une série d'histoires de recherche scientifique sur les vaccins contre la COVID-19 selon trois perspectives, à savoir la recherche, la production et la science des vaccins en Chine, et présente des entrevues avec de nombreux membres éminents du personnel d'institutions de calibre mondial, dont Zhong Nanshan, un universitaire de l'Académie chinoise d'ingénierie; Ben Cowling, un épidémiologiste de l'École de santé publique de l'université de Hong Kong, ainsi que des experts en production et des universitaires du monde entier dans le domaine de la recherche et du développement de vaccins contre la Covid-19.

Le principal défi auquel fait face la Chine en matière de vaccins est l'accent mis sur l'utilisation de la technologie de vaccin inactivé testée et éprouvée et les préoccupations générales du public au pays et à l'étranger. Beaucoup d'autres pays dans le monde ont commencé à utiliser le vaccin à virus vivant et le film aborde divers aspects de la réponse mondiale aux initiatives de vaccination de la Chine.

Le film révèle également comment la phase clinique III du vaccin chinois a été menée au Brésil. En mai 2020, lorsque la recherche et le développement de vaccins sont entrés dans la troisième phase des essais cliniques, on a découvert que la Chine n'avait pas accès à des données à grande échelle sur l'infection par la Covid-19. Cela a mené à une collaboration entre Sinovac Biotechnology et le Butantan Institute du Brésil pour mettre en œuvre ce qu'on a appelé le S-Project, qui avait pour objectif de vacciner tous les adultes de la ville de Serrana, une petite ville de l'État de Sao Paulo, au Brésil, avec le vaccin Sinovac, afin d'étudier et de tester l'effet de la vaccination de masse sur le contrôle de la propagation du virus.

Dans le film, l'essai clinique du vaccin qui a été mené par le China Sinopharm Group aux Émirats arabes unis a également été mis en avant, avec plus de 44 000 bénévoles de 125 pays vaccinés avec le vaccin Sinopharm. Zhang Yuntao, directeur scientifique de Sinopharm CNBG, a déclaré qu'il s'agissait de l'étude clinique de phase III la plus rapide et la plus importante menée en Chine à l'époque sur la COVID-19, ce qui marque également une étape importante dans la façon dont le vaccin chinois a été appliqué pour une protection massive.

La seconde moitié du film documente les appels lancés par la Chine pour que le monde travaille ensemble pour faire face aux incidents de sécurité publique.

