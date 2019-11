Le chef Rafael Covarrubias remporte la demi-finale régionale de la 4e édition annuelle du concours S.Pellegrino Young Chef

Le chef Covarrubias a conquis le jury de juges culinaires réputés avec sa spécialité, le canard musqué épicé au mole negro, accompagné de pruneaux confits et de racines hivernales. Le jury -- composé d'Ashley Christensen de Poole's Diner, Connie DeSousa et John Jackson de CHARCUT Roast House, Rob Gentile de Buca Restaurants, Jordana Rothman, auteure et chroniqueuse gastronomique, et Michael Solomonov de Zahav -- a attribué au chef Covarrubias les notes maximales pour ses compétences techniques, sa créativité authentique et sa foi exceptionnelle dans la gastronomie.

« Je suis venu du Mexique au Canada par pur amour pour la cuisine, et ce sera pour moi un immense honneur que de représenter l'Amérique du Nord sur la scène culinaire mondiale à Milan », a déclaré le chef Covarrubias. « J'ai rencontré un nombre incroyable de chefs talentueux et de travailleurs au cours de ce voyage et j'espère inspirer les autres à sortir de leur zone de confort pour atteindre leurs objectifs. »

Lors de la grande finale, qui se tiendra à Milan en mai prochain, le chef Covarrubias représentera l'Amérique du Nord et affrontera les représentants de onze autres régions du monde pour le titre de S.Pellegrino Young Chef 2020. Chaque jeune cuisinier présentera son plat à un jury composé de sept grands chefs internationaux, également connus sous le nom des « Sept Sages ». Connie DeSousa de CHARCUT Roast House, à Calgary, en Alberta, accompagnera le chef Covarrubias dans son voyage jusqu'à la grande finale de Milan pour l'épauler.

Trois chefs se sont par ailleurs vu décerner de nouveaux prix cette année, lesquels reflètent la foi de S.Pellegrino dans le pouvoir transformateur de la gastronomie et son impact au-delà de la cuisine :

Prix Connexion dans l'assiette d'Acqua Panna - Attribué au chef Jeremy Stephens , de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour sa spécialité, le bouilli de langouste. Les mentors régionaux ont choisi le chef Stephens parce qu'il a su marier différentes cultures dans son plat, créant ainsi quelque chose de nouveau et d'excitant.

Attribué au chef , de La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, pour sa spécialité, le bouilli de langouste. Les mentors régionaux ont choisi le chef Stephens parce qu'il a su marier différentes cultures dans son plat, créant ainsi quelque chose de nouveau et d'excitant. Prix Matière à réflexion de Fine Dining Lovers - Attribué au chef Marvin Palomo , d' Oakville , en Ontario , pour sa spécialité, le crabe de Dungeness Chowanmushi. La communauté des amateurs de cuisine gastronomique a remis ce prix au chef Palomo pour avoir su intégrer au mieux ses convictions personnelles dans sa spécialité.

Attribué au chef , d' , en , pour sa spécialité, le crabe de Dungeness Chowanmushi. La communauté des amateurs de cuisine gastronomique a remis ce prix au chef Palomo pour avoir su intégrer au mieux ses convictions personnelles dans sa spécialité. Prix Responsabilité sociale S.Pellegrino - Attribué à la chef Kathryn Ferries , d' Ottawa , en Ontario , pour sa spécialité, la ballottine de lapin forestière glacé au miel avec chanterelles au fenouil et légumes moutardés. Récompensé par Food Made Good, la voix internationalement reconnue de la durabilité dans l'alimentation, le plat de la chef Ferries incarne au mieux le principe selon lequel les aliments sont meilleurs lorsqu'ils sont le fruit de pratiques durables.

Les lauréats des trois prix seront également invités à assister à la grande finale aux côtés de quelques-uns des plus grands noms de la gastronomie du monde entier.

S.Pellegrino Young Chef soutient l'avenir de la gastronomie en encourageant, en découvrant et en promouvant la prochaine génération de chefs de talent. Le concours permet aux jeunes talents du monde entier d'avoir accès à une communauté culinaire mondiale et les encourage à faire étalage de leurs croyances au travers du pouvoir transformateur de l'alimentation par l'entremise de leurs compétences techniques et de leur créativité.

Pour consulter la liste complète des demi-finalistes mondiaux ou pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours S.Pellegrino Young Chef, visitez le site http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en.

Utilisez le mot-clic #SPYoungChef en ligne pour connaître les dernières nouvelles et les dernières annonces en prévision de la grande finale.

À propos de l'eau minérale naturelle pétillante S.Pellegrino MC

L'eau minérale naturelle pétillante S.PellegrinoMC est une eau de première qualité qui coule naturellement d'une source thermale à San Pellegrino Terme, près de Bergame (Lombardie). S.Pellegrino possède un équilibre unique d'effervescence et une riche minéralité qui nettoie le palais et amplifie les saveurs subtiles, ce qui en fait le parfait complément des mets et vins fins. Son goût propre et rafraîchissant a fait de S.Pellegrino l'eau gazeuse préférée des chefs de file de la communauté culinaire mondiale.

S.Pellegrino est fier de soutenir des événements culinaires de premier plan, tels que les 50 meilleurs restaurants du monde, le Aspen Food and Wine Classic, le Bocuse d'Or et les James Beard Foundation Awards. Pour de plus amples renseignements, visitez www.sanpellegrino.com ou www.finedininglovers.com.

