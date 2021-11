« Il n'y a eu que sept présidents d'honneur dans l'histoire de la Société, a déclaré John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada. C'est un honneur réservé aux plus éminentes personnalités ayant rendu des services exceptionnels à leur pays et à la Société. Perry Bellegarde a dédié sa vie à la défense des droits et au bien-être des Premières Nations au Canada et partout dans le monde, et nous sommes honorés qu'il ait accepté ce rôle. »

Au cours des 35 dernières années, M. Bellegarde a assumé un certain nombre de rôles de direction, y compris deux mandats en tant que Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (2014 à 2021). Voix forte en faveur des droits inhérents et des droits découlant de traités, M. Bellegarde estime que le savoir et les valeurs autochtones sont essentiels pour bâtir une société plus juste et inclusive. La nomination de M. Bellegarde au principal poste d'honneur de la Société est une autre reconnaissance de la longue relation et des solides liens existants entre le chef Bellegarde et la Société.

« Trop longtemps, les histoires de nos peuples n'ont pas reçu la reconnaissance qu'elles méritaient dans nos propres territoires », a déclaré le chef Wilson Bearhead, ancien chef de la Première Nation de Paul, grand chef de la Confédération des Premières Nations du traité no 6 (Alberta) et chef régional de l'Alberta pour l'Assemblée des Premières Nations. « Compte tenu de sa mission qui est de "mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier", la Société géographique royale du Canada n'aurait pas pu choisir un meilleur président d'honneur que le chef Perry Bellegarde. Profondément enraciné dans la communauté, les cérémonies et notre système original de terres, de langues et de gouvernance, le chef Bellegarde est la personne idéale pour guider la Société sur une nouvelle voie de relations, de réciprocité et de respect. »

Le chef Bellegarde a dédié sa vie à servir et diriger son peuple, à œuvrer au développement de la nation et à défendre les droits des Premières Nations. M. Bellegarde a dernièrement contribué de manière déterminante à l'immense succès de l'Atlas des peuples autochtones du Canada, publié par la Société en 2018. En reconnaissance de sa contribution, M. Bellegarde a reçu la Médaille d'Or de la Société.

« Perry Bellegarde est un meneur qui agit toujours avec diplomatie », a déclaré Gerda Hnatyshyn, ancienne consort vice-royale du Canada, Fellow de la Société géographique royale du Canada et présidente de la Fondation Hnatyshyn. « En tant que Fellow et titulaire d'une Médaille d'Or de la Société géographique royale du Canada, je sais qu'il représentera très bien la mission de l'organisme dans son rôle de président d'honneur. Ce faisant, il renforcera les efforts de réconciliation. »

Le titre de président d'honneur n'a pas souvent été attribué depuis la fondation de la Société en 1929. Ce titre est remis à des personnes exceptionnelles qui incarnent les idéaux de la Société et le chef Bellegarde s'est distingué par son engagement à prendre soin du milieu naturel et des peuples vivant sur ces terres.

« Nous souhaitons la bienvenue à Perry Belllegarde au poste de président d'honneur de la Société géographique royale du Canada, a déclaré Wade Davis, vice-président honoraire de la Société. Je ne pourrais penser à quelqu'un de plus qualifié pour se joindre à nous et porter ce titre honorifique. Perry a tant fait pour les Premières Nations de notre pays et pour nous tous dans la foulée d'un processus de réconciliation qui se poursuit et qui fera de notre pays un meilleur pays. »

« Je désire féliciter Perry Bellegarde pour cette distinction largement méritée et je salue la Société géographique royale du Canada d'avoir choisi une personne aussi digne d'occuper ce poste d'honneur, a déclaré Russ Mirasty, lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan. Le leadership du chef Bellegarde à l'échelle locale, régionale, provinciale et nationale lui confère une perspective unique et une connaissance directe des peuples et territoires variés du Canada. Son engagement à rassembler les peuples dans un esprit de réconciliation et de collaboration sera sans aucun doute très utile à la Société. »

Parmi les anciens présidents d'honneur de la Société se trouvent l'explorateur Joseph Burr Tyrell et l'ancien gouverneur général Vincent Massey. Plus récemment, le regretté Alex Trebek a noblement occupé le poste de président d'honneur de la Société de mai 2016 jusqu'à son décès l'an dernier.

AU SUJET DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice de la revue Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. Elle est financée principalement par des frais d'adhésion et des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programmes sont composés entièrement de bénévoles.

