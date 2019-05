Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, réclame des changements fondamentaux au système de justice pour qu'il reflète le respect des femmes et des filles autochtones et tienne compte des approches des Premières Nations envers la justice

OTTAWA, le 24 mai 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a déclaré que la décision rendue aujourd'hui par la Cour suprême dans l'affaire R. c. Barton comprend des mesures positives, mais qu'elle renforce la nécessité d'apporter des changements fondamentaux au système de justice canadien afin de veiller à l'équité et à la dignité pour les femmes et les filles autochtones et au respect des approches des Premières Nations envers la justice.

« Je suis d'accord avec la Cour pour dire qu'"il est possible -- et impératif -- d'en faire davantage" pour corriger les défauts du système de justice lorsqu'il est question des femmes et des filles autochtones, a soutenu le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. La décision comprend des changements importants au droit, notamment aux directives que les juges doivent donner aux jurys dans les cas d'agression sexuelle sur des femmes autochtones. Le plus haut tribunal du Canada reconnaît qu'il existe des préjugés et des partis pris à l'égard des femmes et des filles autochtones, et qu'une réforme est nécessaire. Je suis déçu que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal sous une accusation réduite d'homicide involontaire. Nous allons continuer à exiger des changements fondamentaux au système de justice afin qu'il adopte les approches des Premières Nations comme la justice réparatrice ainsi que le respect de nos peuples et de nos droits. »

L'APN faisait partie des intervenants dans l'affaire R. c. Barton. L'APN est intervenue afin d'appuyer la justice pour les femmes et les jeunes filles autochtones disparues ou assassinées et pour soutenir un traitement plus respectueux des femmes autochtones au sein du système de justice. Bradley Barton a été accusé de meurtre au premier degré par suite du décès de Cindy Gladue en juin 2011 et un jury l'a acquitté à l'issue d'un procès qui a duré un mois en 2015. Dans ses observations à la Cour, l'APN a souligné l'importance des critères obligatoires de l'article 276 du Code criminel afin de protéger les droits à l'égalité et à la vie privée d'une victime, et la nécessité de donner des instructions justes et équilibrées au jury concernant les préjugés racistes. L'APN a également fait valoir que la description de Cindy Gladue pendant le procès a perpétué des mythes et des stéréotypes sur les femmes autochtones qui ne doivent pas faire partie du droit canadien.

« La vie des Autochtones doit être valorisée et nous devons réparer les failles des systèmes qui suggèrent constamment que nos vies valent moins que celles des autres, a affirmé le Chef régional de l'APN de la Colombie-Britannique, Terry Teegee, responsable du portefeuille de la justice de l'APN. Les Premières Nations sont sous-représentées dans les jurys et surreprésentées derrière les barreaux. Voilà pourquoi nous continuons de soutenir la justice réparatrice et de préconiser sa mise en œuvre et de favoriser l'augmentation de la représentation des Autochtones au sein des jurys et de l'organisation judiciaire. Nous voulons que tous les Canadiens se rallient à nous dans le cadre de ces efforts. »

L'Assemblée des Premières Nations est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

