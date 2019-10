Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, félicite le premier ministre Justin Trudeau pour l'élection d'un gouvernement minoritaire dans le cadre des 43e élections fédérales - « Une occasion favorable pour poursuivre les efforts et le progrès. »

OTTAWA, le 22 oct. 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, félicite le premier ministre réélu Justin Trudeau pour l'élection d'un gouvernement minoritaire dans le cadre des élections fédérales de 2019. Le Chef national est impatient de collaborer avec le nouveau gouvernement et tous les autres partis dans le but de mettre de l'avant les priorités des Premières Nations, comme prévu dans le plan Honorer les promesses, qui vise à bâtir un Canada plus fort et uni pour tous.

« Je félicite le premier ministre Justin Trudeau ainsi que le Parti libéral pour leur victoire, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Je suis enthousiaste à l'idée d'une très prochaine rencontre, où nous pourrons faire progresser des idées constructives pour l'ensemble des Canadiens. Au cours des quatre dernières années, des progrès remarquables ont été accomplis concernant différentes questions qui touchent les Premières Nations, sans pour autant pouvoir encore parler de parité.

Nous travaillerons en collaboration avec tous les partis afin de contrer la crise climatique, de promouvoir la protection et la sécurité à la suite des disparitions et des meurtres de jeunes filles et femmes autochtones, de soutenir les enfants et les familles des Premières Nations et de construire un pays plus fort dans son ensemble. Les priorités des Premières Nations sont aussi celles des Canadiens. J'ai hâte de travailler avec chacun des membres du Parlement. »

Dans le cadre du plan Honorer les promesses : Priorités des Premières Nations et du Canada pour les élections fédérales de 2019, l'APN propose une démarche progressiste qui débute avec un appel à l'action au sujet des priorités en matière de changements climatiques et de préservation de la nature à l'échelle mondiale. Le document indique la façon de bâtir un Canada plus fort grâce à des citoyens des Premières Nations en santé et éduqués, vivant au sein de communautés sûres et sécuritaires et qui participent activement à la vie économique, de manière à renforcer l'économie nationale tout en préservant l'environnement.

« Il existe un consensus, entre une majorité de parlementaires, sur la nécessité d'adopter une approche proactive vis-à-vis certaines priorités clés, incluant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une rencontre des premiers ministres pour discuter des priorités des Premières Nations, ainsi que la mise en œuvre intégrale des lois visant à protéger les langues autochtones et les enfants des Premières Nations, a indiqué le Chef national, Perry Bellegarde. Je salue tous les citoyens des Premières Nations qui ont voté lors de cette élection et félicite tous les candidats d'origine autochtone. Nous allons continuer de soutenir les actions qui favorisent la réconciliation et l'atteinte de résultats positifs. »

