Le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde, déclare que les mesures législatives nouvellement adoptées contribueront à bâtir des Premières Nations plus fortes et plus saines

OTTAWA, le 20 juin 2019 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, salue l'adoption de deux nouvelles mesures législatives fédérales par la Chambre des communes, qui a eu lieu aujourd'hui. L'on s'attend à ce que la Loi sur les langues autochtones, ou projet de loi C-91, et la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ou projet de loi C-92, reçoivent la sanction royale au Sénat demain, soit la Journée nationale des peuples autochtones.

« Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire et nous franchissons une étape charnière dans nos efforts visant à revendiquer, revitaliser, conserver et renforcer nos langues, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Les langues sont synonymes de vie et elles sont au cœur de notre identité et de notre culture. Nous savons que lorsque des États appuient les langues autochtones, leurs probabilités de survie augmentent. C'est pourquoi nous avons milité en faveur de la Loi sur les langues autochtones. C'est aussi pourquoi je suis si fier du fait que nous bénéficions désormais de tout l'appui du gouvernement relativement à ces efforts. Aujourd'hui, nous célébrons le travail des défenseurs de nos langues, qui ont œuvré en collaboration avec le Canada pour élaborer cette mesure législative, qui contribuera à veiller à ce que nos enfants grandissent en s'enracinant solidement dans leur langue et dans leur vie, qu'ils se sentent sûrs d'eux, fiers de leur identité et liés à leur nation. Voilà un exemple de réconciliation en action et une façon pertinente de marquer l'année 2019, que les Nations Unies ont désignée comme étant l'Année internationale des langues autochtones. »

Le 5 février 2019, le projet de loi C-91, ou Loi concernant les langues autochtones, a été déposé à la Chambre des communes dans le but de protéger, promouvoir, revitaliser et renforcer les langues autochtones au Canada. L'initiative consistant à élaborer une loi conjointement avec l'APN et d'autres organisations autochtones nationales a été annoncée par le premier ministre Trudeau lors d'une assemblée de l'APN en décembre 2016.

Le projet de loi C-92, ou Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis a été présenté à la Chambre des communes en février 2019. Il a été élaboré avec les conseils de l'Assemblée générale des Chefs de l'APN et en tenant compte du groupe de travail sur la législation de l'APN composé de techniciens et d'experts de partout au pays qui tirent parti d'années d'expérience en matière de revendications et d'orientation.

« Le projet de loi C-92 accorde la priorité aux enfants des Premières Nations et il s'agit d'un grand pas dans la bonne direction en vue de remédier à plusieurs décennies d'échecs qui ont fait en sorte qu'un trop grand nombre de nos enfants ont été arrachés à leur famille, a souligné le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. L'objectif de cette mesure législative consiste à appliquer les lois, les politiques et les valeurs à des systèmes conçus et mis en œuvre par les Premières Nations et pour les Premières Nations, en s'employant avant tout à offrir à nos enfants toutes les occasions de grandir en se sentant valorisés et liés à leur famille, à leur culture et à leur nation. Aucune mesure législative ne pourra réparer l'incidence désastreuse et durable d'un système déficient, mais grâce à la préséance de la compétence des Premières Nations, nous disposons d'une base solide pour favoriser le changement. J'exhorte toutes les provinces et tous les territoires à travailler directement avec les Premières Nations en vue de la mise en œuvre de cette loi. »

La Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis confirme la compétence des Premières Nations et reconnaît leurs lois et leurs pratiques en ce qui a trait à la famille. Elle respecte les droits dans le contexte de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la norme internationale minimale visant à assurer la survie et la dignité des peuples autochtones. Elle énonce les principes clés visant à empêcher que les enfants soient inutilement retirés de leur foyer, favorise le maintien des enfants dans leur collectivité et leur nation et veille à ce que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant soit compris et appliqué en tenant compte du point de vue des Premières Nations pour nos enfants et nos familles.

