AUSTIN, Texas, 26 juillet 2021 /CNW/ - Le chef de la direction du Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) du centre médical de St. David a récemment dirigé une étude clinique visant à évaluer la première plateforme d'intelligence artificielle (IA) basée sur des données pour les procédures d'électrophysiologie cardiaque. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., électrophysiologiste cardiaque et directeur médical exécutif du TCAI, a mené les premiers essais de cette technologie sur des humains en Europe.

La technologie de la plateforme d'électrophysiologie NeuTrace est conçue pour mieux guider les électrophysiologistes pendant les procédures d'électrophysiologie cardiaque complexes afin d'améliorer la sécurité et de réduire la durée des procédures.

« Cette plateforme d'électrophysiologie innovante axée sur l'IA, la première en son genre, nous permet d'améliorer les procédures d'ablation en fournissant des mesures avancées et des données exhaustives sur les patients en temps réel, ce qui se traduit par une exécution plus précise lors de procédures d'ablation complexes, a déclaré le Dr Natale. La technologie de cartographie cardiaque guidée par l'IA est conçue pour offrir une option beaucoup plus sûre aux patients et garantir les meilleurs résultats possibles. »

La plateforme d'électrophysiologie repose sur un « biome de données » sous-jacent et tire parti de l'IA pour fournir la qualité de signal offrant la plus grande fidélité, des mesures avancées, des visualisations améliorées et des données exhaustives sur les patients - notamment des données en temps réel, des signaux électriques et la navigation 3D -, pour une vue plus précise des caractéristiques sous-jacentes du cœur pendant toutes les procédures d'électrophysiologie. L'application de cartographie est l'une des nombreuses « applications » de la plateforme d'électrophysiologie. Elle est conçue de manière à fournir une approche plus adaptée et plus précise de la cartographie et de l'ablation, dans le but d'accroître la précision et d'améliorer les résultats pour les patients, du diagnostic à l'ablation, et au-delà.

La plateforme d'électrophysiologie vise à aider à traiter plus de 2,7 millions de patients qui sont atteints de fibrillation atriale aux États-Unis, en plus des patients nécessitant des procédures d'ablation. La technologie est en cours de préparation en vue de sa soumission à la FDA aux fins d'autorisation de mise sur le marché.

