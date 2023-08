SHANGHAI, le 2 août 2023 /CNW/ - M. Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World et de Perfect World E-sports et de sa division des plateformes, a prononcé un discours lors de l'édition 2023 de la conférence mondiale consacrée aux sports électroniques qui a eu lieu le 28 juillet, à Shanghai. Il a insisté sur le fait que l'acceptation des sports électroniques par les grands événements sportifs mondiaux marque un nouveau point de départ, et sera bénéfique et aura une influence accrue à long terme sur le développement de l'industrie des sports électroniques en Chine.

M. Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World et de Perfect World E-sports et de sa division des plateformes, a prononcé un discours lors de l’édition 2023 de la conférence mondiale consacrée aux sports électroniques, qui a eu lieu le 28 juillet.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou, qui doivent avoir lieu en septembre cette année, ont attiré beaucoup d'attention de la part des communautés nationales et internationales, jouant un rôle central dans la promotion de la culture des sports électroniques et encourageant plus de gens à y participer.

En tant qu'entreprise de sports électroniques de premier plan en Chine, Perfect World est l'exploitant exclusif de DOTA 2 et de CS:GO en Chine continentale. L'entreprise se concentre principalement sur le développement de produits, les opérations et l'organisation d'événements professionnels. Perfect World a accueilli avec succès trois championnats d'Asie DOTA2 depuis 2015 et a contribué à l'organisation du TI9 à Shanghai, en 2019.

« À la lumière de l'inclusion du DOTA 2 aux Jeux d'Asie, Perfect World a mis en place une équipe pour soutenir les travaux préparatoires et collaborer avec le Comité d'organisation des Jeux d'Asie de Hangzhou et de la General Administration of Sport of China », a déclaré M. Xiao. Il a ajouté que l'entreprise est déterminée à assurer le bon déroulement des événements de sports électroniques pendant les Jeux d'Asie et à maximiser l'attrait des sports électroniques.

M. Xiao a décrit trois grandes tendances pour le développement futur du secteur des sports électroniques, en profitant de l'occasion offerte par les Jeux asiatiques, soit la normalisation dans les compétitions, l'industrialisation dans les sports et la vulgarisation du marché.

Le sport électronique est devenu une industrie sportive numérique qui intègre la technologie, la compétition, le divertissement et les interactions sociales. Les Jeux asiatiques ont établi un nouveau plan directeur pour la mondialisation de l'industrie du sport électronique en Chine tout en mettant en lumière de nouveaux défis pour sa croissance durable et de haute qualité.

Pour relever ces défis, M. Xiao a mis en lumière quatre domaines clés sur lesquels le secteur des sports électroniques de la Chine devra se concentrer à l'avenir. Premièrement, intégrer aux événements des technologies numériques comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle et le contenu généré par l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur. Deuxièmement, promouvoir l'intégration culturelle mondiale. Troisièmement, favoriser la coopération mondiale pour créer une synergie avec différents partenaires du monde entier. Quatrièmement, encourager les talents dans le domaine des sports électroniques en adoptant une approche mondiale grâce à une collaboration étroite avec des établissements du monde entier.

En ce qui concerne l'avenir, Perfect World s'engage à promouvoir le développement d'événements clés de grande qualité, à renforcer la construction écologique des sports électroniques, à tirer parti de l'influence des chefs de file de la PI des sports électroniques, à explorer des modèles d'affaires novateurs pour les consommateurs dans le domaine des sports électroniques et l'augmentation de la valeur de l'intégration mondiale dans la prochaine phase de développement de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2166833/Dr_Robert_H_Xiao_CEO_Perfect_World_Perfect_World_E_sports.jpg

SOURCE Perfect World

Renseignements: [email protected]