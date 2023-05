Le chef de la direction de CyberCatch s'est entretenu avec BNN Bloomberg au sujet de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité

VANCOUVER, Colombie-Britannique et SAN DIEGO, 10 mai 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité innovante offrant une plateforme compatible avec l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse d'annoncer que Sai Huda, président et chef de la direction de CyberCatch, a été interviewé par Paul Bagnell, animateur du Street Show de BNN Bloomberg au sujet de l'utilisation que les auteurs de menaces font de l'intelligence artificielle (IA) et de la façon dont CyberCatch utilise l'IA pour aider les entreprises à atténuer efficacement les cyberrisques grâce à une invention unique.

Le Street Show offre aux investisseurs un aperçu de l'évolution de la situation du jour au lendemain et des dernières nouvelles économiques touchant les marchés financiers d'aujourd'hui. Il met l'accent sur les dernières nouvelles de l'entreprise, ainsi que sur les analyses de spécialistes de Bay Street et Wall Street.

Sai Huda est un spécialiste de la cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Il est également l'auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity et le coauteur de la norme nationale de cybersécurité du Canada.

Pour regarder l'interview de Sai Huda, visitez https://cybercatch.com/investors .

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV : CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour obtenir plus de renseignements :

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1853947/CyberCatch_navy_Logo_Logo.jpg

SOURCE CyberCatch