MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Future Electronics a annoncé aujourd'hui que - bien qu'il ne soit plus impliqué dans les opérations depuis quelques années - le président du conseil, président et chef de la direction Robert G. Miller quittera ses fonctions de manière permanente afin de pouvoir se concentrer sur ses problèmes graves de santé et sur la protection de sa réputation.

M. Miller nie vigoureusement et catégoriquement les allégations malicieuses faites à son égard, et confirme qu'elles sont fausses et sans fondement. Elles découlent de procédures amères et contentieuses en divorce. Elles sont maintenant répétées par recherche de gain financier. Les autorités policières ont fait enquête sur les allégations et ont conclu qu'elles étaient sans fondement.

Omar Baig assumera le rôle de président et chef de la direction avec effet immédiat.

À propos de Future Electronics

Future Electronics est un leader mondial en distribution de produits électroniques, reconnu pour fournir à ses clients des solutions spécialisées de chaîne d'approvisionnement mondiale, des services d'ingénierie adaptés et une très grande variété de composants électroniques. Fondée en 1968, Future Electronics croit que ses 5500 employés sont son plus grand atout, avec 170 bureaux dans 44 pays. Future Electronics est intégrée à l'échelle mondiale, avec une infrastructure informatique unifiée qui assure la disponibilité des stocks et accès aux clients en temps réel. Avec le plus haut niveau de service, les compétences techniques les plus avancées et le plus grand stock disponible à la vente au monde, la mission de l'entreprise est toujours « Delight The Customer® ». Pour plus d'informations, visitez le site : www.FutureElectronics.com.

